PD: “Le priorità per l’Amministrazione Comunale: sanificare, verificare il rispetto delle disposizioni, informare”

Nel ribadire che siamo a disposizione dell’Amministrazione per collaborare e aiutare in questa fase emergenziale, riteniamo opportuno che la stessa attivi con urgenza un intervento diffuso e capillare di sanificazione, sia nei locali chiusi (con particolare riferimento a scuole, uffici comunali, mezzi di trasporto e luoghi dove opera il personale comunale), sia nei luoghi pubblici all’aperto (strade, giardini e davanti gli esercizi commerciali ancora aperti cui accedono i cittadini per reperire generi alimentari e medicine).

È inoltre indispensabile che l’Amministrazione si faccia carico dell’applicazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze sindacali, verificando che i lavoratori pubblici e privati siano messi in condizione di rispettare le disposizioni e controllando la possibile presenza di assembramenti (ad esempio lungo le rive dell’Esse).

Si continui ad informare la popolazione, specialmente alla luce degli ultimi eventi. Ci appelliamo anche noi ai cittadini, invitandoli a rimanere a casa ed uscire solo per le reali esigenze.

PD Cortona