Cortona: due nuovi casi di Corona Virus. Chiusa una farmacia

A Cortona due nuovi casi di contagio di Corona Virus che si aggiungono a un caso già esistente che era stato comunicato alcuni giorni fa.

Il Sindaco Luciano Meoni ha annunciato l’esistenza di nuovi casi accertati ieri pomeriggio in un video postato sul profilo Facebook del Comune, nel quale ha annunciato anche la chiusura della farmacia “Bianchi” di Camucia, per motivi precauzionali e per operazioni di sanificazione.

Il Sindaco ha poi rinnovato l’invito alla popolazione a mantenere la calma, restare in casa e rispettare le disposizioni.

Secondo quanto riferito in seguito, in un post successivo sempre sul profilo Facebook del Comune, “la persona positiva, titolare della farmacia di Camucia, rientra nell’elenco di Perugia“.

Essa quindi si aggiungerebbe agli altri 2 nuovi casi, sui quali per ora non sono state fornite notizie ufficiali (forse uno dei due potrebbe essere in qualche modo correlato alla stessa farmacia, ma non vi è per ora conferma), così come non vi sono notizie ufficiali sulle condizioni dei contagiati.

L’ultimo post sul profilo Facebook del Comune (postato alle 23) annuncia infine che “domani mattina ci saranno aggiornamenti“