PD cortonese sui recenti sviluppi dell’epidemia da coronavirus

Il veloce rincorrersi degli eventi ci impone di intervenire nuovamente in merito alla situazione relativa alla presenza di una operatrice contagiata in una farmacia molto frequentata di Camucia.

Al Sindaco chiediamo di essere trasparente, informare e mettere in atto tutte le azioni necessarie per fare in modo che i cittadini abbiano le risposte che debbono avere, di concerto con gli enti preposti. In altri termini, svolga il suo ruolo di primo cittadino e di autorità sanitaria locale.

Non è il momento per stabilire colpe o meriti o peggio ancora per paventare provvedimenti in sede legale, ma occorre subito rassicurare la popolazione. L’Amministrazione non si deve limitare ad attuare le iniziative per risalire a quanti possano aver frequentato quell’esercizio, ma riferisca pubblicamente la finestra temporale dei possibili contagi e comunichi cosa deve fare chi si è recato in quella farmacia in tali giorni.

PD Cortona