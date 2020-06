Fratelli d’Italia Cortona: “No al bavaglio”

Siamo sempre stati contrari alla politica fatta sui cosiddetti “social”. Preferiamo impegnarci

tra la gente e per la gente. Soprattutto, accettiamo la critica: e di critiche, in questo anno di

amministrazione, ne abbiamo avute a sufficienza, spesso piovuteci addosso gratuitamente, solo

perché facenti parte della maggioranza.

Abbiamo cercato di mantenere sempre toni educati e comportamenti responsabili.

È giusto, però, sottolineare che Fratelli d’Italia si dissocia da qualsiasi atto che vada a limitare

la libertà di espressione e di opinione di qualunque cittadino. Siamo contrari alla pratica del “bloccare”

chi ci critica: la politica è una continua “palestra” dove si sbaglia e si impara, ma la critica, se portata

con toni educati e costruttivi, è sempre ben accetta.

Speriamo vivamente che questo modo di operare, così criticato in passato, sia messo da parte e si

torni a fare politica nelle sedi preposte.

Fratelli d’Italia-Cortona “G. Almirante”