Il Sindaco Meoni tira il bilancio del primo anno di Amministrazione

E’ passato un anno!

Prima di tutto Grazie! E’ passato un anno dalla mia elezione a Sindaco di un Comune importante come Cortona. Il centro destra unito insieme alla lista civica Futuro per Cortona ha dimostrato di essere all’altezza della situazione, per questo ringrazio tutte le forze politiche che mi hanno supportato.

E’ stato un anno pieno di soddisfazioni, abbiamo creato una squadra dinamica e attenta al territorio, i consiglieri e gli assessori hanno un ottimo spirito di collaborazione.

A partire dai primi giorni dall’insediamento ci siamo subito impegnati per attuare il nostro programma elettorale, uno dei primi passi è stato quello di coinvolgere i dipendenti nell’organizzazione della macchina comunale.

Cosa abbiamo fatto:

Asfaltature di varie strade, rettilineo Renaia, Strada a Seano, Viale Passerini a Cortona, Passaggio N.A il Borgo, Viale Michelangelo a Terontola, sistemazione di varie strade bianche.

Mini Rotatoria a Terontola Viale Michelangelo.

Ripulitura di vari fossi su strade comunali

Brand Cortona, il logo farà da supporto al turismo e non solo.

Ospedale della Fratta, grazie alla conferenza dei sindaci è tornato sul distretto aretino

Pineta di S. Egidio riqualificazione della zona della Croce, area in convenzione utile ai residenti e ai turisti.

Segnaletica orizzontale sulle strade comunali

Riqualificazione della zona Parterre a Cortona, lavori in corso, l’area sarà interamente riqualificata

Ambiente, raddoppiate le ore di apertura della discarica del Biricocco, maggiorati i servizi di ritiro rifiuti, in itinere nuovi contenitori per l’umido nel centro storico di Cortona.

Organizzazione Natale 2019

Revisione tariffe cimiteriali per rinnovi loculi da € 1.300 a € 800

Riorganizzazione del magazzino comunale e sistemazione esterna piazzale

Vendita auto “blu”, la vecchia Lancia K con riduzione dei costi legati alla gestione della stessa e anche del dipendente autista.

Turismo, aldilà del problema sanitario che ha azzerato tutte le prenotazioni, possiamo dire che la pubblicità su Cortona è sempre stata al centro della nostra azione amministrativa, ricordo che a luglio 2019 Cortona stava subendo uno dei più bassi tassi turistici della storia, poi al nostro arrivo l’inversione di rotta, con i mesi di agosto, settembre e ottobre ottimi.

Ripulitura dei sentieri di montagna

L’impegno per il sociale è ed è stato di alto profilo

Appena arrivati abbiamo gestito con urgenza l’adeguamento sismico di vari plessi scolastici del territorio, mettendo in campo procedure di urgenza visto il breve lasso di tempo che correva con la riapertura delle scuole.

I lavori per il marciapiede di Pergo, fermi oramai da tempo, sono immediatamente ripartiti grazie al nostro impegno.

In itinere anche il progetto per il marciapiede tra il Sodo e Tavarnelle, i lavori partiranno a giorni.

Recupero risorse pubbliche, abbiamo recuperato cifre importanti sul pagamento delle aree occupate dalle antenne telefoniche, cifre mai attenzionate dalle altre amministrazioni.

Come da promessa il sabato mattina gli assessori sono disponibili insieme al Sindaco per ascoltare i cittadini. ( a parte durante il periodo Covid-19)

Progettazione del palazzetto dello sport di Camucia ( verrà sottoposto alla valutazione di fondi comunitari )

La cultura anche nel periodo del Covid-19 non ha mai smesso di impegnarsi in progetti anche on line dando la possibilità di seguire gli eventi a tutti.

Purtroppo il problema Covid-19 ha ritardato altre opere che potevano essere portate avanti, tuttavia il cronoprogramma viene rispettato, le promesse sono state rispettate, la volontà non manca.

Nell’emergenza Covid-19 abbiamo dimostrato tutto il nostro amore per il territorio, dai primi giorni del virus, abbiamo messo al centro la nostra salute con azioni incisive, protocolli severi, consegna delle mascherine, attenzione soprattutto alle persone più deboli.

Un’azione celere è stata quella della consegna dei farmaci a domicilio, tramite una squadra di persone disponibili e preparate, tutta la macchina comunale si è resa utile ognuno per le proprie competenze. Anche la consegna dei pacchi alimentari ha da subito dato risultati importanti, con a seguire la decisione di integrare gli stessi con i buoni.

In prima persona, come Sindaco sono sceso in campo per verificare, aiutare e controllare la situazione sanitaria, credo che in questi casi la vicinanza dell’amministrazione comunale verso i propri cittadini sia uno dei gesti più significativi.

Il Comune di Cortona, dove si trovano un ospedale, la sede Asl, le residenze assistite RSA e varie strutture sanitarie, ha dimostrato di saper gestire anche le emergenze, nonostante l’alto rischio di contagio i numeri parlano chiaro.

Purtroppo quello che duole sono le varie diffamazioni, che scindono dalle idee politiche, dalla sana critica, gente livorosa che non sa fare altro che parlare, spesso a vanvera.

Oggi 9 giugno 2020, posso dire che la più grande soddisfazione è vedere il territorio ordinato, ascoltare vari cittadini che espongono continuamente le varie richieste tese al miglioramento del nostro comune, senza privarsi di parlare con membri della giunta, consiglieri e Sindaco.

Sono in cantiere vari progetti, nonostante ancora l’emergenza sanitaria non sia conclusa, la macchina amministrativa non si è mai fermata, i progetti stanno andando avanti, ancora una volta grazie a tutti per il supporto e la stima che ci manifestate ogni giorno.

Il Vostro Sindaco

Luciano Meoni