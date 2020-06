Mattoni (Lega): “A un anno da un risultato storico”

Il segretario provinciale e capogruppo Lega del comune di Cortona Nicola Mattoni, ad un anno di distanza dalle elezioni amministrative dichiara: “Il 9 giugno 2019 sarà una data che rimarrà per sempre nella storia politica della nostra amata Cortona”. “Dopo oltre 70 anni” continua Mattoni ” anche il nostro Comune ha potuto godere dei benefici dell’alternanza di governo, sicuramente salutare per tutta la cittadinanza.”. “Voglio esprimere ancora una volta i miei ringraziamenti a tutti i candidati, i militanti, i simpatizzanti e gli elettori che hanno reso possibile raggiungere il 20% dei consensi.” “Risultato eccezionale” afferma entusiasta il capogruppo ” che ha consentito al nostro Sindaco Luciano Meoni di arrivare al ballottaggio e poi alla vittoria finale.””Adesso” conclude Mattoni “tocca a noi, soprattutto a noi delle Lega che siamo la forza politica di maggioranza più importante! E ci impegneremo da oggi in poi ad orientare l’azione amministrativa verso le richieste ed i bisogni dei nostri cittadini e del nostro territorio, lo dobbiamo ai tanti cortonesi che ci hanno dato fiducia.Ringrazio anche tutti i partiti di maggioranza compresa la lista civica Futuro per Cortona, forze politiche con le quali condividiamo il peso e la responsabilità di amministrare una città importante come la nostra.