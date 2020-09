Regionali 2020: considerazioni sul voto in Valdichiana

Scorrendo i risultati in Valdichiana la prima cosa che salta all’occhio è che il centrodestra vince in tutti i Comuni, con percentuali che sfiorano e talvolta superano il 50%. Non è del tutto una novità, ma piuttosto una conferma rafforzata di quanto già emerso negli anni passati da elezioni politiche, europee e anche comunali. Il “sorpasso” in molti casi si era già realizzato e ciò resta quindi come costante anche in questo 2020.

All’interno del centrodestra la Lega è ancora la prima forza, col successo personale in termini di preferenze del rieletto consigliere regionale Marco Casucci (il più votato a Cortona), ma c’è una grossa avanzata di Fratelli d’Italia, lista nella quale ha raccolto un notevole numero di preferenze Nicola Carini, Presidente del Consiglio Comunale cortonese.

Nel centrosinistra, al fianco del PD nel quale sono stati comunque rieletti l’Assessore uscente Vincenzo Ceccarelli (il più votato nella provincia di Arezzo) e Lucia De Robertis, non decollano Italia Viva (che si presentava unita a +Europa) e nemmeno la lista Sinistra Civica Ecologista.

Per quest’ultima fa però eccezione il risultato di Cortona, con le candidature di Andrea Vignini e Federica Gabrielli, Presidente dell’associazione Cortona Civica, che hanno portato la lista al 9,7% .

In definitiva, aldilà dei casi già citati, non si sono registrare grosse sorprese, ma piuttosto la conferma di una tendenza presente già da un po’, che pone la Valdichiana in una situazione differente rispetto al totale della Toscana, dove il centrosinistra ha vinto mantenendosi al governo della Regione.

Per quanto riguarda i candidati locali, aldilà degli exploit personali che non si sono tradotti però in seggi, si registra la rielezione di Marco Casucci.

La situazione dei prossimi 5 anni sarà quindi la stessa del quinquennio concluso: dalla Valdichiana proverrà un solo consigliere regionale e siederà sui banchi dell’opposizione.