Regionali 2020: risultati in Valdichiana

Alle ore 15 sono terminate le operazioni di voto per l’elezione del Presidente e del Consiglio della Regione Toscana. Qui sotto i link per i risultati nei Comuni della Valdichiana, aggiornati in tempo reale:

CORTONA – vedi risultati – affluenza 62,5%

CASTIGLION FIORENTINO – vedi risultati – affluenza 61,60%

FOIANO – vedi risultati – affluenza

LUCIGNANO – vedi risultati – affluenza 60,4%

MARCIANO – vedi risultati -affluenza 62.1%

MONTE SAN SAVINO – vedi risultati – affluenza 62,12%

CIVITELLA – vedi risultati – affluenza