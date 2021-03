«Sognando Cortona», alla ricerca dell’Annunciazione e «Dagli Etruschi al Settecento», ecco i tre progetti del «Capodanno Toscano»

Presentate le iniziative e i progetti culturali del «Capodanno Toscano». A Cortona l’amministrazione comunale e gli operatori culturali hanno ottenuto finanziamenti regionali per tre iniziative. Ne hanno parlato questa mattina l’assessore Francesco Attesti, le rappresentanti di Aion Cultura ed Omnia Guide, Eleonora Sandrelli e Silvia Vecchini, insieme Lucio Gori di Confesercenti e al vice presidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Casucci.

«Sognando Cortona», il progetto dell’amministrazione comunale, consiste nella riedizione di quattro libri di alcuni viaggiatori dell’800. Si tratta dei racconti dei viaggi a Cortona di Sydney Morgan, Wilhelm Dorow, Henry James e René Schneider. Una raccolta che ci offre uno spaccato della città etrusca del passato, che racconta un luogo ricco di arte, già al tempo in grado di incantare i viaggiatori.

«Esprimo la più viva soddisfazione per avere nel nostro comune ben tre progetti approvati e finanziati riguardanti il Capodanno toscano. Auspico che il 25 marzo possa davvero essere la data simbolica per un nuovo anno di rinascita e libero dal Covid», dichiara Attesti.

Ma che cos’è il Capodanno Toscano»? È una ricorrenza introdotta dal