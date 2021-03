Monte San Savino, approvato il bilancio di previsione 2021

Il Consiglio Comunale di Monte San Savino ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2021. Un momento fondamentale di programmazione, con una serie di scelte che sono state compiute in una nuova ottica, condizionata senza dubbio dall’emergenza sanitaria nella quale da ormai 1 anno le nostre realtà sono costrette a vivere.

Proprio in virtù della situazione contingente l’Amministrazione Comunale ha valutato che fosse il momento di sfruttare i vantaggi finanziari derivanti da una politica particolarmente attenta e oculata tenuta negli ultimi anni che ha portato il Comune di Monte San Savino a una situazione economica assolutamente equilibrata. “Crediamo che nei momenti di crisi come questo un ente debba iniettare ‘sostanza’ per dare, quantomeno, un segnale di fiducia e di stimolo intervenendo in modo opportuno su situazioni divenute di fondamentale importanza” spiegano il Sindaco Margherita Scarpellini e il Vicesindaco e Assessore al bilancio Marzio Pagliai “Tutto questo senza aumentare il carico in positivo al cittadino. Anzi, abbiamo aggiunto ulteriori sgravi TARI legati all’utilizzo dell’Isola ecologica”.

Saranno quindi moltissimi gli interventi che verranno realizzati, in particolar modo sul fronte dei lavori pubblici, finanziati con risorse interne, bandi istituzionali e con l’accensione di mutui, elemento permesso dalla sostanziale solidità del bilancio.

Fra essi il completamento del risanamento di tutte le scuole del territorio mediante interventi sulla Scuola Media del capoluogo (200.000 Euro), opere di manutenzione di varie strade del territorio (250.000 Euro), la creazione di un percorso pedonale dal semaforo Le Fonti verso via Salvo d’Acquisto (92.500 Euro, oltre il cofinanziamento dei fondi GAL), il rifacimento di due piazze del Centro Storico, P.zza Gamurrini e P.zza delle Docce (per complessivi Euro 70.000), l’adeguamento e ristrutturazione del Campo Sportivo di Alberoro (Euro 90.000).

Sarà poi potenziato il servizio manutenzioni con l’acquisto di nuovi macchinari d’opera per 110.000 Euro; con fondi propri, poi, sarà ristrutturata la cappella cimiteriale di Alberoro, grazie anche a donazioni private.

“Sono inoltre in partenza le procedure per l’avvio della realizzazione della rotonda in zona Coop, mentre i lavori allo Stadio Comunale delle Fonti sono in via di chiusura, così come la nuova strada di Granaio” spiega l’Assessore ai lavori pubblici Alessio Maina “Al via anche l’intervento sulla scuola di Alberoro – che diverrà un fiore all’occhiello per sicurezza ed efficienza energetica”.

E’ confermato, poi, anche quest’anno l’incentivo all’apertura di nuove attività nei centri storici, così come una serie di misure di sostegno e promozione per le attività economiche e il rafforzamento del rapporto di collaborazione e aiuto al terzo settore. E’ l’importante tessuto delle associazioni che operano su numerosi ambiti della vita del territorio: dal sociale al sanitario, alla protezione civile, alla promozione del territorio, alla cultura, al commercio, allo sport e altro ancora.

“Non mancano nuovi investimenti in sicurezza, inteso a 360 gradi, ad esempio sul fronte della videosorveglianza e del reticolo idro-geologico, con la nuova sede del Centro Operativo Comunale della protezione civile i cui lavori sono già avviati” ricorda l’Assessore alle attività produttive, associazioni, protezione civile e società partecipate Nicola Meacci “Proseguiranno inoltre vari interventi strutturali e promozionali relativi al Centro Commerciale Naturale e sulla sicurezza stradale in tutto il territorio”.

La qualità dei servizi offerti sarà anch’essa rafforzata, senza alcun aumento di costi per i cittadini, con maggiore dotazione finanziaria ad alcune tipologie di servizi che più vanno ad impattare con le condizioni critiche dal punto di vista economico-sociale.

“Per le scuole sarà completata l’installazione degli impianti di sanificazione anche presso le scuole dell’infanzia e i nidi” spiega l’assessora alla scuole, politiche sociali e pari opportunità Erica Rampini “Previsto anche un aumento dei fondi stanziati per i contributi alle famiglie, diretti e indiretti”.

Si sono poi mantenuti i livelli di spesa per la cultura e la promozione turistica, con l’auspicio che il 2021 sia un anno di ripartenza. In questo campo si segnala l’avviato percorso di adesione a “Uffizi diffusi” e la richiesta di inserimento ne “I borghi più belli d’Italia”. A questo si unisce la volontà di mantenere tutte le iniziative ormai consolidate, con nuovi progetti di collaborazione fra cui il Premio Internazionale Apoxiomeno.

Per quanto riguarda la dotazione organica della macchina comunale è prevista l’assunzione di un nuovo agente di Polizia Municipale (a tempo indeterminato), un dipendente categoria D e un geometra.

“Crediamo di aver svolto un buon lavoro, salvaguardando oltretutto una discreta parte di avanzo che potrà servire a risolvere situazioni particolari e impreviste” concludono Scarpellini e Pagliai. “Di fronte abbiamo un anno che non sappiamo come si potrà sviluppare, anche dal punto di vista economico, ma siamo convinti di aver fatto molto per poter dare risposte puntuali alla cittadinanza e garantire una buona base per la ripartenza”