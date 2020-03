Riunione tecnico-organizzativa con i Sindaci. A Cortona sono 7 le persone in quarantena domiciliare precauzionale

Si è svolta questo pomeriggio, presso la sede dell’ufficio manutenzione del comune di Cortona, in località Vallone, sede del Centro operativo comunale e del Centro operativo intercomunale, una riunione tecnico-organizzativa per affrontare l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

All’incontro hanno partecipato i sindaci dei comuni di Cortona, Luciano Meoni, di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, e di Foiano della Chiana, Francesco Sonnati. Presenti anche i comandanti delle polizie locali delle tre municipalità, la responsabile della protezione civile del comune di Cortona, Lisa Ortolani, e i rappresentanti della Vab di Cortona e Castiglion Fiorentino.

Si è trattato di un confronto lungo e articolato, nel quale sono stati chiariti gli aspetti principali per la corretta gestione della fase emergenziale: rapporti di collaborazione fra i comuni, gestione del flusso e del coordinamento delle informazioni – soprattutto per gli esercizi commerciali e le farmacie (per verificare la corretta applicazione del decreto ministeriale) – pubblicità ramificata fra i tre comuni e gestione complessiva delle eventuali criticità.

Durante l’incontro si è convenuto di accrescere la dotazione di supporti sanitari (mascherine, guanti) per coloro che compiono operazioni di controllo in luoghi sensibili, o lavorano a stretto contatto con persone ritenute potenzialmente più esposte all’eventuale contagio (anziani, ammalati).

I sindaci dei tre comuni, e le rispettive strutture municipali, si mettono, dunque, a disposizione dei propri cittadini e ricordano di essere in costante contatto con le autorità sanitarie competenti, per garantire un’informazione corretta, senza creare inutili allarmismi.

Al momento, non sono non sono stati attivati né il Centro operativo comunale, né quello intercomunale.

Il sindaco di Cortona, in costante contatto con le autorità sanitarie, fa sapere inoltre che altre due persone, entrambe residenti nel territorio del comune di Cortona, sono state poste in quarantena domiciliare a scopo precauzionale. “Il provvedimento – spiega il primo cittadino – è stato preso solo a scopo di prevenzione, viste le normative vigenti”. Prevista quindi la ormai consueta sorveglianza attiva nella loro residenza, per quattordici giorni. Le persone in quarantena domiciliare, nel territorio del comune di Cortona, sono oggi sette.