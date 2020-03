Corona Virus, secondo caso. E’ un 77enne di Foiano. La Usl: “contatto stretto con caso già noto”

Informa la Usl Toscana Sud Est dell’identificazione di un nuovo caso di Corona Virus in Valdichiana.

Si tratta di un 77enne di Foiano della Chiana che è “contatto stretto di un caso già noto”. Si trova attualmente ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

Questo il testo completo dell’ultima nota ASL:

Ad Arezzo negativi i tamponi, fin’ora arrivati, effettuati sui

bambini e sui genitori con sintomatologia, contatti della

prima insegnante risultata positiva al Coronavirus.

Sulla collega, risultata ieri positiva, è in corso l’indagine sui

contatti scolastici ed extrascolastici.

Tre i nuovi casi per Ausl Toscana sud est.

 Un uomo di 77 anni di Foiano della Chiana

attualmente ricoverato in malattie infettive

all’Ospedale San Donato, contatto stretto di un caso

già noto.

 Sempre ad Arezzo continua la degenza per gli altri 3

pazienti ricoverati, le condizioni sono stabili.

 In provincia di Siena

o una donna di Asciano

o un uomo di Sovicille di 40 anni.

Ambedue collegati ai casi di Chianciano.

Sono presso il domicilio in sorveglianza attiva.

L’Azienda si è già raccordata con i Sindaci per gli

adempimenti necessari.

Riguardo al nuovo caso foianese è comparsa questa comunicazione del Sindaco sulla pagina Facebook del Comune:

“Cari concittadini,

abbiamo appena ricevuto la comunicazione ufficiale del riscontro di un secondo caso positivo al virus Covid19 all’interno del nostro territorio comunale, riconducibile al primo caso.

La persona è già in carico al servizio sanitario e sono in corso, da parte degli organi preposti, le procedure previste per l’isolamento delle persone che hanno avuto contatti diretti con i casi conclamati.

Adesso più che mai è il momento della responsabilità e del rispetto delle direttive impartite.

Si raccomanda, come previsto dall’ art. 3 lett. c del D.P.C.M. del 08.03.2020, di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari.

Siamo in costante contatto con Asl, Prefettura e Servizio Sanitario Regionale per monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione.

In presenza di casi sospetti si consiglia di contattare il proprio medico o pediatra di base, mentre per informazioni è possibile contattare il numero telefonico di pubblica utilità istituito dal Ministero della Salute, 1500, attivo 24 ore su 24, od ai numeri già comunicati dal Servizio Sanitario Regionale.”

Alle ore 13 è comparso anche un aggiornamento riguardante Cortona, sulla pagina Facebook del Comune:

“Il sindaco di Cortona informa che un’altra persona, residente nel territorio del comune di Cortona, NON positiva ai controlli, è stata posta in quarantena domiciliare a scopo precauzionale.

“Il provvedimento – spiega il primo cittadino – è stato preso solo a scopo di prevenzione, viste le normative vigenti.

Le persone in quarantena domiciliare, nel territorio del comune di Cortona, sono, pertanto, otto”.