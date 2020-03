Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Prima che tu venga al mondo

di Massimo Gramellini, Solferino (€ 16.00)

The Mamba mentality. Il mio basket

di Kobe Bryant, Rizzoli (€ 25.00)

La memoria rende liberi.La vita interrotta di una bambina nella Shoah

di Enrico Mentana, Liliana Segre, Rizzoli (€ 15.90)

L’evoluzione delle pandemia

di David Quammen, Adelphi (€ 14.00)

Dal nostro cuore

di Benedetto XVI, Robert Sarah, Cantagalli (€ 18.00)

La mia storia

di Marco Van Basten, Edwin Schoon, Mondadori (€ 20.00)

Scolpitelo nel vostro cuore. Dal Binario 21 ad Auschwitz

di Liliana Segre, Piemme (€ 12.00)

Leopoldo Cicognara filosofo dell’arte

a cura di Gaetano Cataldo, Leo S. Olschki Editore (€ 28.00)

Il segreto del Magenta

di Mino Milani, Gammarò Editore (€ 14.00)

La peste

di Albert Camus, Bompiani (€ 13.00)

LO SCAFFALE

CONTO I GIORNI FELICI

di Daniela Gambino, Graphe.it (€ 11.90)

Farsi delle domande sulla felicità potrebbe sembrare pretenzioso, eppure non è forse vero che tutti ce le poniamo? Non è detto, però, che ciascuno di noi sia in grado di darsi risposte con la profondità riflessiva e l’arguzia narrativa che si deve riconoscere all’autrice di questo volume. In un flusso nel quale si mescolano armoniosamente esperienze personali, riflessioni spontanee e ricerca quasi scientifica, si indaga su dove si trovi la felicità (nel denaro, nel sesso? Nell’amore e nei progetti di famiglia?), se mai sia possibile conseguirla e, soprattutto, ci si chiede se per una donna di oggi tutto ciò debba avvenire in una chiave differente e particolare.

I SEGRETI DELLA SEROTONINA

di Carol Hart, Edizioni il Punto d’Incontro (€ 13.90)

La serotonina, una sostanza naturale essenziale, è uno dei più potenti modulatori corporei di umore, appetito, sonno e percezione della sofferenza.

Inoltre ha un potente effetto sul cervello: fluttuazioni della sua disponibilità possono causare depressione, ansia, frenesia alimentare, insonnia, mal di testa e altri problemi comuni della vita di tutti i giorni.

La serotonina viene prodotta nel cervello e nel sistema nervoso degli esseri umani e degli animali grazie all’assunzione delle sostanze nutritive presenti nel cibo che consumiamo. Milioni di persone prendono antidepressivi ogni giorno per compensare il loro basso livello di serotonina, senza sapere che basterebbe apportare i giusti cambiamenti alla dieta e allo stile di vita per modificare radicalmente il loro umore.

I segreti della serotonina presenta un programma completo, che comprende:

– dieta ed esercizi

– un nuovo modo di alimentarsi e riposarsi

– esposizione alla luce del sole

– praticare attività fisica

Grazie a questo programma il vostro livello di serotonina aumenterà in modo naturale, apportando enormi benefici alla vostra salute e al vostro benessere.

di Claudio Zeni