La Lady Chef Baracchi in finale nel Premio “Italia a tavola”

Silvia Baracchi del ristorante Il Falconiere di Cortona è tra i sei finalisti del Premio Italia a Tavola Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza nella sezione Cuochi. Insieme alla Lady Chef cortonese accedono alla terza fase del concorso nell’apposita sezione Cuochi, Antonio e Vincenzo Lebano della Terrazza Gallia di Milano, Massimo Bottura dell’Osteria Francescana di Modena, Gennaro Esposito de La Torre del Saracino di Vico Equense, Rosanna Marziale de Le Colonne Marziale di Caserta e Cristoforo Trapani de La Magnolia dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi.

Si è concluso alla mezzanotte di domenica 26 gennaio il 2° turno di votazioni del sondaggio “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza – Premio Italia a Tavola”. Grandissima la partecipazione del pubblico, che ha fatto registrare un numero di partecipazioni superiore a quello dello scorso anno: i votanti al termine del 2° turno (che si è svolto dal 6 al 26 gennaio) sono risultati 237.166, quasi 7.000 in più rispetto al 2° turno della passata edizione. Un dato che conferma un trend costante che abbiamo registrato anno dopo anno. Ma ciò che conta è il fatto che la crescita numerica dei votanti rivela una crescita dell’interesse generale del pubblico riguardo ai temi legati al mondo dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo e dell’agroalimentare.

Alle 12.00 di lunedì 27 gennaio, tutti i voti si sono di nuovo azzerati e si sono riaperte le votazioni per il terzo ed ultimo turno, che si concluderà fra 3 settimane, alla mezzanotte di domenica 16 febbraio, decretando i Personaggi dell’anno nelle sei categorie del sondaggio: Cuochi, Pizzaioli, Pasticceri, Sala e Hotel, Barman, Opinion leader.

Per designare il vincitore si potrà votare fino al 16 febbraio 2020. Il voto si effettua esprimendo da una a tre preferenze in almeno una delle 6 categorie di candidati accedendo al sito www.italiaatavola.net. Ogni utente può quindi votare fino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si può votare una sola volta per turno (come nelle passate edizioni del sondaggio, operazioni di voto scorrette saranno individuate e non influiranno sul regolare svolgimento delle votazioni; usando più di una volta lo stesso IP il voto sarà automaticamente invalidato). Indipendentemente dal numero di preferenze espresse (da 1 a 18 in totale), ogni votante sarà conteggiato una sola volta per turno.