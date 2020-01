The Taste of Love al Rome Cavalieri

Il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, autentico resort nel cuore di Roma, immerso in un parco mediterraneo e sede della più ricca collezione d’arte privata esistente in Europa è pronto ad accogliere gli innamorati, con un indimenticabile soggiorno a Roma in occasione di San Valentino.

Il panorama mozzafiato, la meravigliosa Spa e l’eccellenza culinaria rendono questo hotel il luogo più romantico dove trascorrere la festa degli innamorati, e il Rome Cavalieri non manca, ogni anno, di selezionare iniziative sempre nuove per stupire i suoi ospiti e permettere loro di coccolare il proprio partner.

Il San Valentino del 2020 è caratterizzato dai sapori e dalla natura, con esperienze da vivere in albergo o alla scoperta del territorio.

L’Executive Pastry Chef Dario Nuti ha ideato, per gli innamorati che alloggeranno in hotel, un’iniziativa speciale, la Blind Chocolate Experience.

Assecondando un trend molto attuale, secondo cui la degustazione è soltanto tattile e olfattiva, in quanto il senso della vista viene escluso, Dario Nuti condurrà gli innamorati in una scoperta emozionale di diverse tipologie di cioccolato: l’esperienza consiste nel mangiare con le mani e ad occhi bendati le diverse proposte di cioccolato dalla consistenza e dal sapore diversi, condividendo con il partner le emozioni che derivano da ogni singolo assaggio, mentre il Pastry Chef racconta gli ingredienti che caratterizzano i diversi gusti.

A degustazione ultimata, una volta identificata la tipologia di cioccolato più gradita alla coppia, gli innamorati riceveranno un piccolo cadeaux: i loro cioccolatini personalizzati. E per restare in tema, gli innamorati potranno concedersi coccole e relax a cinque stelle al Cavalieri Grand Spa Club con il trattamento wellness Chocolove, un inebriante massaggio corpo a base di cioccolato puro e di crema ultra idratante al cioccolato. Con gli esperti terapisti, si potranno scoprire le proprietà lenitive del burro di cacao, che rafforza l’elasticità della pelle e stimola il rinnovamento cellulare. Contenendo caffeina, il cioccolato migliora il ?usso sanguigno e il sistema cardiovascolare, e inoltre rassoda e toni?ca la pelle.

Anche nel giorno degli innamorati, il Rome Cavalieri – recentemente insignito della Certificazione Green Key, destinata solo a strutture che adottano pratiche sostenibili per l’ambiente – propone un’avventurosa esperienza a cavallo, per suggellare il proprio amore nel rispetto della natura e immersi in uno dei parchi naturali e archeologici più belli d’Europa, quello di Ostia Antica.

La giornata inizia presso il maneggio, dove gli ospiti familiarizzano con i cavalli e ricevono alcune nozioni di etologia equina, per poi salire in groppa al proprio cavallo ed esplorare la riserva naturale di Ostia Antica ammirando il paesaggio incontaminato, gli animali selvatici e gli scavi archeologici. Al termine del tour si raggiunge il villaggio medievale, per degustare un aperitivo a base di vino e formaggi locali proprio accanto al castello medievale di Giulio II. Al rientro in albergo, gli innamorati potranno concedersi una meravigliosa esperienza wellness presso il Rome Cavalieri Club con il trattamento Love Pampering, che regala un momento di relax con i deliziosi profumi degli oli essenziali Aromatherapy Associates.

A conclusione di una giornata all’insegna dell’amore, c’è solo l’imbarazzo della scelta nell’offerta gastronomica dell’hotel: una romantica cena attende le coppie più gourmet al ristorante La Pergola, regno del pluristellato Chef Heinz Beck che, per l’occasione, ha previsto un menù speciale composto da Fegato grasso d’anatra con cachi e castagne, Ricciola marinata, sedano rapa e tartufo nero, Composizione di funghi e legumi, Tortello su spuma di uovo e caviale, Astice con verza e ginepro, Triglia ai profumi invernali, Capriolo in crosta di nocciole su radici. Per terminare in dolcezza, lo speciale dessert di San Valentino conclude questo percorso sensoriale che coinvolge il gusto, l’olfatto e la vista. Il tutto, naturalmente accompagnato da musica dal vivo e da prestigiose etichette provenienti dalla cantina de La Pergola, insignita del “Grand Award” di Wine Spectator e che vanta oltre 70.000 bottiglie

Per un’esperienza più casual, ma ugualmente romantica, Fabio Boschero, Executive Chef dell’Uliveto, ha pensato a una cena per due davvero indimenticabile per celebrare i sentimenti. La coppia sarà accolta con un “Benvenuto dello Chef” con selezione di amuse bouche “Note d’Amore” e bollicine. A seguire, Carpaccio di wagyu con mousse di avocado e chips di peperoncino, Tortelli di barbabietola su salsa ai frutti di mare e zenzero, Petto d’anatra al miele d’arancia e anice stellato, mousseline di cavolfiore e noci pecan al tè matcha e, infine, il dessert “Dolcincontro” creato dalle sapienti mani dell’Executive Pastry Chef Dario Nuti. A inizio e fine cena saranno inoltre serviti rispettivamente i cocktails Perle di Lampone e Chocolate Martini e in più, per rallegrare gli ospiti, durante la serata si terrà un’esibizione di danze latino-americane con ballerini professionisti, che coinvolgeranno gli innamorati in una vera gara danzante con ricchi premi finali.

Perché il giorno di San Valentino al Rome Cavalieri sia indimenticabile con le esperienze su misura per le passioni degli innamorati.

di Claudio Zeni