Cortona, presentato il sito per la promozione di eventi e convegni

Presentata la nuova piattaforma per la promozione degli eventi e dei convegni, Cortona Sviluppo e Amministrazione comunale hanno lanciato la nuova vetrina. Il sito web si trova all’indirizzo www.cortonaeventiconvegni.it e propone le opportunità relative al Centro Convegni Sant’Agostino di Cortona Sviluppo, oltre ad un calendario delle offerte turistiche e degli eventi culturali sui quali incentrare la promozione del territorio comunale.

«Così rilanciamo il settore della convegnistica e creiamo un luogo dove i visitatori possono conoscere tutti gli eventi e le esperienze che è possibile fare a Cortona – ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni – un unico luogo per un’offerta variegata, dove chi vuole organizzare un meeting può trovare tutti le soluzioni e dove un viaggiatore può conoscere le mostre e gli eventi in corso o in programma, ma anche tutta l’offerta dei musei e degli itinerari di cui è ricco il nostro territorio».

«La piattaforma era stata pensata per la promozione dei convegni e in corso di sviluppo è stato deciso di estenderla anche a tutte le notizie utili al turismo congressuale – ha dichiarato Federica Marri, consigliera d’amministrazione della Cortona Sviluppo, società in house del Comune – voglio ringraziare i nostri uffici, lo sviluppatore del sito e chi ha prodotto i contenuti, in particolare quelli storico artistici».

Il sito web contiene anche una sezione dedicata alle attività produttive che hanno la possibilità di ottenere uno spazio di visibilità gratuita per un anno. Per aderire occorre inviare una email a info@cortonasviluppo.it

Si tratta di un modo attraverso cui l’Amministrazione Comunale e Cortona Sviluppo vogliono sostenere le realtà locali. Sulle «landing pages» del nuovo sito «atterreranno» tutti coloro che durante la navigazione sui social network visualizzeranno le «sponsorizzate» del Comune, ovvero tutte quelle inserzioni che il Municipio intende effettuare per promuovere il turismo a Cortona, in particolare nelle città collegate dal treno alta velocità.

«Il sito è pronto, ma è in continuo aggiornamento – ha spiegato Claudio Vannucci, sviluppatore della piattaforma – tutte le sezioni sono state realizzate tenendo conto dei criteri ‘Seo’ in modo da favorirne l’indicizzazione sui motori di ricerca, tutte le offerte culturali e gli eventi possono essere implementate e sviluppate mano a mano in modo dinamico». Dei contenuti storico artistici si è occupata Aion Cultura grazie al lavoro di Eleonora Sandrelli.