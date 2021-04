Cortona, on line il bando per il “Pacchetto scuola”

È pubblicato sul sito dell’amministrazione comunale di Cortona il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale «Pacchetto scuola» grazie ai fondi della Regione Toscana.

Le domande per l’incentivo possono essere inviate entro le ore 13.00 del 31 maggio 2021, le risorse erogate sono finalizzate a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi garantendo, nel contempo, quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio regionale.

Il “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2021/2022 è destinato a studenti residenti

nel Comune di Cortona iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e

Formazione Professionale in una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata.

I requisiti di accesso sono:

a) iscrizione per l’a.s. 2021/2022 ad una scuola secondaria di primo o secondo

grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di

Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata;

b) requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente,

o ISEE Minorenne nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di 15.748,78 euro;

c) requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Cortona, età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).

I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%.

Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne. Gli studenti residenti in Toscana e frequentanti scuole o percorsi IeFP localizzati in altra regione contermini possono richiedere il beneficio al proprio comune di residenza, salvo che la regione in questione non applichi il principio di frequenza; in ogni caso il contributo delle due regioni non può essere cumulato.

Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa, ma a conservarla per esibirla in caso di eventuali controlli.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e corredata dalla copia di un documento d’identità, in corso di validità.

La domanda d’ammissione deve essere presentata (pena esclusione) entro il giorno lunedì

31 Maggio 2021 avvalendosi delle seguenti modalità:

1) invio tramite e-mail all’indirizzo scuola@comune.cortona.ar.it con indicazione nell’oggetto: “Domanda Pacchetto Scuola a.s. 2021/2022”;

2) invio tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cortona.ar.it con l’indicazione nell’oggetto “Domanda Pacchetto Scuola a.s. 2021/2022”;

In caso di impossibilità ad inviare tramite e-mail o PEC, la domanda può essere consegnata, nel rispetto delle tutele in materia di sicurezza e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:

a) presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cortona – Palazzo Comunale, Piazza della Repubblica, 13 – con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

b) presso gli uffici decentrati nel territorio comunale aperti con i seguenti orari: Camucia – da lunedì a sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Mercatale – lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Terontola – martedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00

Informazioni possono essere richieste al Comune di Cortona rivolgendosi a: Servizi Scolastici Educativi

tel.: 0575 605975 / 0575 605976

e.mail: scuola@comune.cortona.ar.it