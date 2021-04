Pruneti Life Style la fioritura del giaggiolo

Gionni e Paolo Pruneti scelgono il weekend 8/9 maggio per lanciare con un evento dedicato alla “Fioritura dell’Iris” – simbolo di rinascita e risveglio della natura – la riapertura della Pruneti Extra Gallery a Greve in Chianti (Fi) e per presentare in anteprima assoluta il nuovo programma di Esplorazioni 100% Pruneti Life Style per la stagione estiva 2021.

«Il giaggiolo con i suoi colori e i suoi profumi – esordisce Gionni Pruneti – da sempre scandisce le stagioni del nostro territorio. In questo clima di pace e serenità che ci racconta l’arrivo irreversibile della primavera e il risveglio della natura, vogliamo con la riapertura della Pruneti Extra Gallery, segnare una rinascita simbolica per il turismo e per tutto il mondo dell’incoming nel nostro territorio».







Il Frantoio e la Pruneti Extra Gallery riaprono le porte a tutti gli amanti, appassionati, esperti del settore e globetrotter che a partire da maggio vorranno intraprendere un viaggio sensoriale nelle colline e nei sapori distintivi del Chianti Classico.







Le ‘Esplorazioni 100% Pruneti Life Style’ sono il modo più naturale per entrare in contatto diretto con l’eccellenza degli oli extra vergine di oliva Pruneti e dei Fatti con l’olio Pruneti Extra Gallery.







«La mia idea – sostiene Paolo Pruneti – è sempre stata quella di far conoscere il nostro lavoro a 360 gradi. Ho sempre pensato che chi sceglie di acquistare un prodotto agricolo sia interessato a conoscere ogni aspetto della filiera produttiva e dei suoi utilizzi nella vita di tutti i giorni. L’apertura della Pruneti Extra Gallery, due anni fa, è stata per me e Gionni la realizzazione di questo sogno di condivisione. Un luogo dove possiamo educare i consumatori di oggi e quelli futuri ad una scelta consapevole e ad uno stile di vita buono, sano e sostenibile e una corretta educazione alla Cultura dell’Olio».







Da mercoledì 27 aprile ha preso il via l’ampio programma di esplorazioni e le prenotazioni per partecipare al Grand Opening ”Esplorazione 100% Pruneti Life Style – la Fioritura del Giaggiolo” previsto per sabato 8 e domenica 9 maggio: due giornate dedicate alla natura e alla bellezza delle colline del Chianti Classico, immersi nei profumi delle olivete e delle piantagioni di iris, con picnic nei campi con le specialità gourmet delle collezioni Pruneti Extra Vergine e Fatti con l’olio Pruneti Extra Gallery. Info e prenotazioni ( ritrovo alle ore 10.30 durata evento 4 ore) Tel 055 8555091

www.pruneti.it

di Claudio Zeni