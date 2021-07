Concerti, cinema, mostre: in arrivo nuovi eventi alla Fortezza del Girifalco

Si delinea il programma di eventi per Luglio e inizio Agosto alla

Fortezza del Girifalco: una serie di appuntamenti dedicati alla musica,

al cinema e altro ancora che andranno ad affiancare le mostre della

rassegna “Cortona On The Move”, inaugurata lo scorso weekend.



La Fortezza in questi mesi resterà aperta tutti i giorni con orario

continuato dalle 8 alle 20 e per raggiungerla sarà disponibile un

servizio navetta con partenza dal centro di Cortona, Piazza Mazzini.

Per i concerti, dopo l’ottimo successo raccolto da Cortona Jazz con il

virtuoso ‘Quartet’ composto da Jim Black Ohad Talmor, Francesco

Ponticelli e André Fernandes, il primo appuntamento è previsto sabato 24

Luglio dalle ore 20.30. Sul palco del Girifalco il duo Little Pieces Of

Marmelade. Due giovani talenti italiani che si sono distinti a “X

factor”, dove sotto la guida di Manuel Agnelli hanno raggiunto la

finalissima. Daniele e Francesco combinano l’hard rock seventies, il

grunge, il post-punk con grande creatività e abilità strumentale.

La serata sarà aperta dall’esibizione del chitarrista Lorenzo Polidori,

giovane virtuoso chitarrista fingerstyle.



Mercoledì 28 Luglio, sempre dalle 20.30, sarà il turno di Riccardo

Sinigallia, apprezzato cantautore che vanta una lunga carriera ricca di

ottime produzioni musicali e collaborazioni di rilievo come autore (fra

esse quella coi Tiromancino, è co-autore di molti brani fra cui la

indimenticabile La descrizione di un attimo, Niccolò Fabi, Max Gazzè,

Luca Carboni, Coez).

Il “Concerto a cuor leggero” contiene il meglio della produzione di

Sinigallia, fra passato e presente, in un’atmosfera rilassata e

intimista. Il cantautore condividerà il palco con Laura Arzilli (basso e

voce), Francesco Valente (chitarra) e Maurizio Loffredo (mix).

In apertura si esibirà Martin Lügt: polistrumentista, compositore, sound

designer e visual artist.



Questi due eventi sono organizzati dall’associazione ONTHEMOVE, a cui

ormai da alcuni anni è affidata la gestione della Fortezza del

Girifalco, in collaborazione con il Comune di Cortona e la Fondazione

Toscana Spettacolo.



Per 3 giorni (31 Luglio, 1 e 2 Agosto) la Fortezza si trasformerà poi in

un vero “cine-Village” ospitando la proiezione del film Cortona 70’s –

Bischeri a mano armata – Il manufatto. Una divertente pellicola diretta

da Giacomo Cardone che è frutto del lavoro di un team tutto cortonese,

riunitosi intorno all’ideatore Andrea Caneschi. Un “film di comunità”

che ha messo insieme l’intera città di Cortona partendo da un plot

poliziesco, ambientato nella città etrusca in un ideale 1976.

Saranno 3 serate speciali di intrattenimento a tutto tondo, con street

food e mercatino vintage che si combineranno alla proiezione del film.

L’evento è realizzato in collaborazione con Boogie Nights Entertainement

e Porcobrado.



La sera del 5 Agosto è poi previsto un evento molto particolare:

“Articolo Femminile”, un concerto – spettacolo con Daniela Morozzi e il

sassofonista Stefano “Cocco” Cantini. L’evento, parte del Festival delle

Musiche, organizzato da Officine della Cultura, propone un’idea

originale che combina letture e musica, incentrato sulla figura della

donna e il suo rapporto con la quotidianità e il mondo contemporaneo.



Martedi 10 agosto, infine, in collaborazione con il Consorzio Consorzio

Vini Cortona, verrà organizzato Calici sotto le Stelle, con

degustazioni, musica e possibilità di ammirare la volta celeste e le

stelle cadenti nella magnifica cornice del cortile centrale della

Fortezza