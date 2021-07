13° Trofeo Di Grillo Confezioni: grande appuntamento a Lucignano

In tempo di pandemia non è scontato pensare allo svolgimento di manifestazioni sportive, ancorché all’aperto. In realtà, una disciplina come la caccia sembra declinare perfettamente il decalogo di una puntuale attenzione alle limitazioni imposte dalla perdurante presenza dei contagi da Covid.

Sabato 24 luglio, a Lucignano, la locale sezione ENALCACCIA organizza un evento che conferma appieno il desiderio dei tanti appassionati di vivere finalmente una giornata di sport all’aria aperta, in un clima festoso che amplifica un messaggio di speranza e di fiducia. Si tratta del 13° Trofeo “Di Grillo Confezioni” – 11° Memorial “Adimaro Rotelli”, gara di caccia pratica su fagiani o starne liberati per cani da ferma e cerca in terreno libero, valevole – tra l’altro – per l’11° Trofeo Valli Aretine. Le categorie ammesse sono: Libera Inglesi, Giovani Inglesi, Libera Continentali, Cerca e Cacciatori.

Raduno previsto alle ore 6 in località Pianello, presso la Zona Artigianale di Lucignano. Prima dell’inizio della gara, come da tradizione, appuntamento con una ricca colazione per i raffinati palati dei numerosi concorrenti a base di rinomati prodotti gastronomici locali. Giorgio Di Grillo, da ottimo anfitrione, non intende smentire la propria fama consolidata di eccellente organizzatore di un evento che ogni anno richiama tantissimi cacciatori. A questo proposito è bene ricordare che la manifestazione si svolge in ogni suo dettaglio nel pieno rispetto delle norme contrastanti la diffusione del virus Covid-19

Al termine, le premiazioni con la consegna di riconoscimenti gastronomici (sempre molto graditi) e buoni acquisto per ogni batteria. Premi speciali, ovviamente, dopo il barrage per l’assegnazione del Memorial Rotelli e del Trofeo Di Grillo Confezioni.

Per quanto concerne le iscrizioni, si possono chiamare i seguenti numeri telefonici 3382733880 (Luca), 3351009365 (Giorgio) e 3387608130 (Moreno) sino alle 18 di Venerdi 23 luglio, dopodiché si procederà ai sorteggi di rito delle varie batterie. Eventuali concorrenti non iscritti o ritardatari saranno accodati non oltre le ore 7 di Sbato 24, fino al raggiungimento di un numero massimo di 15 turni a batteria.

Visto il successo delle edizioni precedenti, c’è da scommettere che anche questa edizione vedrà il sold out dei partecipanti.

Guido Perugini