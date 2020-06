50 anni di carriera di Santi Cenci in un libro: lunedì la presentazione a Cortona

Santi Cenci festeggia 50 di carriera in cucina con un libro che raccoglie alcune delle sue più famose ricette.

“In cucina con Santi Cenci. Tra innovazione e tradizione”, questo il titolo della pubblicazione, fresca di stampa, che sarà presentata, con il patrocinio del Comune di Cortona e della Confcommercio –Valdichiana, lunedì 15 giugno, alle ore 16,30, presso le Logge del Teatro Signorelli di Cortona.

Presenti il Sindaco Luciano Meoni, Carlo Umberto Salvicchi responsabile Confcommercio-Valdichiana, la città si prepara a festeggiare Santino, uno dei suoi chef più amati ripercorrendone la carriera attraverso i suoi piatti.

Un libro che mancava nel panorama delle pubblicazioni di cucina tradizionale cortonese e toscana e che raccoglie “the best of” Santi Cenci e della sua arte in cucina.

Ricette che Santino ha ripreso dalla tradizione e a cui ha regalato il suo tocco personale di chef. Una cucina schietta e sincera che ha accompagnato e continua ad accompagnare i momenti speciali delle famiglie cortonesi. Profumi e ricordi che, sfogliando questo libro, non potranno non tornare alla mente di chi è cresciuto con la cucina di Santino.

Piatti che fanno parte della cultura e della storia del nostro territorio e che ne rappresentano un invidiabile biglietto da visita per quel pubblico internazionale, da sempre affezionato frequentatore della città etrusca.

26 ricette, tra antipasti, primi e secondi, tradotte anche in inglese per il pubblico degli ospiti stranieri che si avvicina con sempre maggiore interesse all’esperienza culinaria nel suo viaggio nella cultura e la storia della nostra bella Italia.

Un libro rigorosamente Made in Cortona, stampato dalla Tipografia Calosci e in vendita nella storica Libreria Nocentini.

65 pagine che rappresentano uno stuzzicante “assaggio” dei 50 anni di cucina di Santi Cenci e di cui già reclamiamo un seguito!

Sicuramente troverà un posto d’onore nelle librerie di tanti cortonesi legati da affetto a Santi Cenci, appassionati della sua cucina, curiosi di vedere svelati i segreti delle sue ricette più amate.

Il mio grazie, come curatrice del libro, a Santi Cenci, per questo viaggio straordinario nella sua cucina in cui mi ha onorata di accompagnarlo.