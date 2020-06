Riapre con novità il Calidario Terme Etrusche Resort & Spa

Il Calidario Terme Etrusche Resort & Spa di Venturima Terme (Li) riaprirà le porte agli ospiti il 12 giugno con delle belle novità che renderanno l’esperienza di benessere ancora più esclusiva e smart.

La necessità di contingentare gli ingressi ha suggerito di cambiare la modalità di fruizione del servizio di accesso alla Sorgente Naturale pertanto l’ingresso sarà soggetto a prenotazione. Ma non è finita: l’introduzione della prenotazione ha permesso di avviare la novità del ticket per mezza giornata che da molto tempo era richiesto.

La terza grande novità è che a tutte le procedure ordinarie e straordinarie per realizzare un ambiente di totale confort e sicurezza per gli ospiti non sono conseguiti ritocchi ai prezzi che sono rimasti invariati.

Per Massimo e Luca D’Onofrio la pulizia e la sicurezza sono sempre stati due elementi fondamentali: “la testimonianza più importante di ciò è la collaborazione indipendente che da anni abbiamo con il Dipartimento di Patologia Sperimentale, Biotecnologie Mediche, Infettivologia ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa la quale convalida tutti i nostri protocolli di sicurezza ed igiene. Quindi grazie a tutte le procedure accordate con degli esperti di questo valore siamo convinti che, insieme ai nostri Ospiti, continueremo ad essere in ottime mani!”

L’obiettivo è quello di continuare a dare il massimo e per questo hanno investito in un servizio di extra controllo dei bagnanti e attività di pulizia: mentre personale addetto controllerà anche il mantenimento del distanziamento sociale nell’area wellness, altri addetti si occuperanno di organizzare in più momenti l’igienizzazione di lettini, ombrelloni, sdraio, sedie, tavoli, banconi, cordoni di scorrimento, utensili, servizi, spogliatoi, ecc. In più, grazie a tecnologie all’avanguardia di rilevazione della temperatura corporea, gli ospiti potranno avere la certezza che chi avrà accesso al Resort, sarà privo di sintomi che sappiamo essere la condizione di oggettivo pericolo relativamente al tema del contagio.

Per quanto riguarda i soggiorni hanno ripensato le procedure di accesso alle camere: allo scopo di ridurre al minimo lo scambio di oggetti personali, è stata collaudata la procedura di check-in anticipato in maniera che l’ospite all’arrivo debba solo ricevere una tessera igienizzata per l’accesso alla camera. Tutte le camere sono provviste di ingresso indipendente pertanto durante il soggiorno sarà possibile godere dell’indipendenza della casa vacanza e delle comodità dell’hotel: infatti, oltre alle pulizie di routine, provvederanno ad ulteriori 2 passaggi igienizzanti della camera ogni giorno tramite dei sistemi suggeriti dai consulenti Igiene e Sicurezza dell’Università di Pisa.

Infine, per quanto concerne Aqvolina Restaurant & Lounge Bar, sono stati attrezzati ulteriori spazi all’aperto per godere della natura: il Resort è un gioiello nel verde che da oggi è ancora più godibile. Si tratta di un ambiente dotato di grandissimi spazi intesi a sfruttare per il massimo del confort, in più sono stati creati dei sistemi tecnologici per dare la possibilità a tutti gli ospiti di visionare i menù sui propri dispositivi portatili (come telefoni, ipad, ecc…).”

di Claudio Zeni