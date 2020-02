30 Aprile, 1, 2 e 3 Maggio, queste le date ufficiali del Cortona Jazz Festival 2020

In questi giorni di difficoltà per una bella parte dell’Italia, anche l’Associazione Mammut sta monitorando attentamente la situazione in vista del Cortona Jazz Festival di Primavera. Con un pensiero a tutte le iniziative culturali costrette a sospendere le proprie attività e a tutti quelli che stanno affrontando ogni tipo di disagio, il Cortona Jazz si attiene alle comunicazioni ufficiali degli enti preposti, con grande vicinanza in questo momento di bisogno a tutti i musicisti italiani.

La situazione attuale, per fortuna in fase di normalizzazione, non varierà la programmazione dell’evento né tanto meno lo spirito del Festival. Cortona sarà per quattro giorni un crocevia di musica e Cultura e sarà “ponte” verso altre realtà internazionali.

Convergeranno a Cortona, musicisti, docenti e studenti di musica provenienti da varie scuole di musica del mondo. Attraverso il proprio direttore didattico Ohad Talmor, il Cortona Jazz consolida ulteriormente la partnership con The New School di New York; con Ginevra e il Conservatoire Populaire de Dance, Musique et Théâtre de Genève; con Lisbona e Escola Superior de Música de Lisboa e per l’Italia il Siena Jazz, Accademia Nazionale del Jazz.

I Workshop, da sempre cuore del Festival, offriranno a studenti di tutto il mondo l’opportunità di sperimentare 4 giorni di seminari altamente interattivi e coinvolgenti sotto la guida di 5 musicisti Jazz di fama internazionale.

Questi i docenti:

Ohad Talmor (USA / CH) – Sassofono / Composizione – Direttore artistico

Caroline Davis (USA) – Sassofono / Voce

Shane Endsley (USA) – Tromba / batteria

André Fernandes (P) – Chitarra

Francesco Bigoni (I) – Sassofono / Musica d’insieme.

Saranno quattro giorni d’immersione profonda nella pratica del jazz contemporaneo con un’enfasi speciale sulla composizione e sulla performance live. Il risultato saranno i concerti e le performance eseguite dai docenti e dagli studenti in vari siti della città. L’insegnamento si svolgerà principalmente in inglese.

Info: workshop@cortonajazz.org

Ampio spazio anche ai concerti serali. La «carta Bianca» del primo Maggio, quest’anno sarà a cura di Francesco Ponticelli, straordinario contrabbassista che porterà in scena Don Karate e il nuovo album di e con Stefano Tamborrino, Pasquale Mirra al vibrafono e ovviamente Francesco Ponticelli al basso. Nello stesso giorno si esibirà Francesco Bigoni in una performance tra sassofono, elettronica e la danza contemporanea e di César Augusto Cuenca Torres e Elisabetta Lauro. Evento in collaborazione con Sosta Palmizi.

Segnatevi la data del 30 Aprile, tutto in stile anni ’70. Concerto di Gianluca Petrella “Trio 70’s” con Gianluca Petrella trombone, sampling, live electronics, Fabio Giochino organo hammond, würlitzer, moog, live electronics, Stefano Tamborrino batteria, percussioni, live electronics. Nella stessa serata sarà presentato per la prima volta il Trailer ufficiale del film: Cortona 70’s. Bischeri A Mano Armata. “Il Manufatto” di e con Andrea Caneschi, regia di Giacomo Cardone.

Special guest di quest’anno sarà Caroline Davis, docente e sassofonista che vive a Brooklyn, New York. Con i suoi album, è apparsa nelle migliori uscite di All About Jazz, e nel 2012 è stata nominata una delle migliori nuove artiste JazzTimes’s Best New Artists. Nel 2018, ha vinto la “stella nascente” del sondaggio di Downbeat Critic nella categoria sassofono contralto. Il terzo album di Caroline, Heart Tonic, è stato pubblicato su Sunnyside Records riscuotendo grande successo in NPR, The New York Times e DownBeat. Nello scorso marzo le è stato conferito il premio Jerome Hill Artist Fellowship per il suo lavoro.

Naturalmente, come ogni edizione, ci saranno i concerti dei docenti e degli studenti a chiudere la manifestazione.

Ricordiamo che anche quest’anno tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito.

E ci sarà molto, molto altro!

Presto tutto il programma ufficiale #CJF2020! Rimante sintonizzati!

Inoltre Cortona Jazz ha sempre puntato sull’accessibilità di luoghi nascosti della città e sul coinvolgimento del pubblico. Proprio da quest’anno ci sarà l’opportunità di vivere il Festival da un altro punto di vista! Se amate la musica o volete vivere da protagonisti questo straordinario evento, il Festival Cortona Jazz sta cercando volontari. Potete inviare la vostra candidatura a info@cortonajazz.com oppure inviate un messaggio alla nostra pagina Facebook.!