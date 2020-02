Asta pubblica per veicoli di proprietà del Comune di Castiglion Fiorentino

È stato pubblicato l’avviso di asta pubblica per l’alienazione degli autoveicoli di proprietà del comune di Castiglion Fiorentino. Si tratta di un motoveicolo Ape Piaggio con cassone ribaltabile, un autoveicolo autoscala e 4 autobus. Gli interessati devono presentare la loro offerta in busta chiusa e sigillata entro le ore 12 del giorno 25 marzo all’Ufficio Protocollo del comune di Castiglion Fiorentino, piazza del Municipio, 12. Sulla busta dovrà essere apposta la scritta, opportunamente evidenziata, “NON APRIRE – OFFERTA PER ACQUISTO VEICOLI”. “Vista la vetustà del parco veicolare che rendevano necessari interventi di continua manutenzione facendo, così, lievitare i costi di gestione dei veicoli si è reso così necessario individuare nel corso di questi una chiara strategia che ci permettesse di pianificare una progressiva sostituzione dei veicoli. Dopo aver dismesso o venduto nel precedente circa il 25% dei 30 autoveicoli fin qui posseduti nel precedente quinquennio, ormai datati e non più rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione, e avendo ritenuto prioritario rinnovare completamente il parco veicolare dedicato al trasporto scolastico, continua ora la razionalizzazione e l’efficientamento del parco veicolari dell’amministrazione che consentirà ancora di ridurre le spese fisse e di manutenzione” dichiara il vicesindaco Devis Milighetti

Per tutte le info di seguito il link relativo all’avviso di asta pubblica autoveicoli di proprietà Comunale:

http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it/bandi.aspx?c=3&sc=9&tipologia=&cb=2&id=119