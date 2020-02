Lavori pubblici a Cortona, al via il piano di asfaltature

Parcheggio auto di porta Colonia, tratto finale di via Roma, salita di viale Passerini. Dopo l’inaugurazione della nuova rotatoria in viale Michelangelo, a Terontola, il comune di Cortona prosegue il suo piano di interventi in materia di viabilità. Si tratta, in questo caso, di una serie di asfaltature che interessano zone particolarmente frequentate, sia dagli automobilisti di passaggio, sia dai cittadini residenti. I lavori sono in corso di svolgimento e la loro conclusione, salvo contrattempi, è prevista nell’arco di pochi giorni. L’impegno di spesa ammonta a 20.000 euro complessivi.

La serie di bitumature, decisa dalla nuova amministrazione comunale, servirà, dunque, a ripristinare le migliori condizioni del piano viabile, il cui stato appariva compromesso in diversi punti. Dopo il rifacimento integrale del tappetino in conglomerato bituminoso, sarà realizzata la segnaletica orizzontale.

«Proseguiamo con la riqualificazione del territorio confermando il programma dei lavori e l’investimento dell’amministrazione comunale – afferma il sindaco Luciano Meoni che ha anche la delega ai lavori pubblici. Andiamo a riqualificare zone importanti della città per rendere più agevoli gli spostamenti e la sosta.

La mobilità urbana è uno dei temi strategici della nuova giunta che ha allo studio soluzioni ai problemipiù urgenti in materia di parcheggi, viabilità e modalità di trasporto pubblico».