Sarà una VOLTERRAGUSTO piena di significati quella che sabato 23 e domenica 24 ottobre e ancora da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre si prepara ad ospitare Volterra (PI).

In un periodo quantomai complesso il segnale che arriva dalla conferma di un evento ormai parte della storia recente di questa città è la voglia di guardare avanti con fiducia, vivendo un contesto di leggerezza e socialità anche come occasione per riscoprire tradizioni, luoghi e culture: il tutto rispettando le misure di sicurezza anti Covid, incluso l’obbligo di Green Pass per accedere agli spazi chiusi e prendere parte alle tante attività proposte.

Cuore pulsante della manifestazione – allestita tra Piazza dei Priori, Le Logge di Palazzo Pretorio, la saletta di Via Turazza e le cantine di Palazzo Viti – sarà la XXIII edizione della MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E DEI PRODOTTI TIPICI DELL’ALTA VALDICECINA che dalle 15 alle 20 (il sabato) e dalle ore 10 alle ore 20 gli altri giorni celebrerà Sua Maestà il tartufo affiancato dai tanti produttori che proporranno formaggi, vino, confetture, dolci, cioccolato e tanto altro ancora.

www.volterragusto.com |

di Claudio Zeni