Il pilota chianino Davide Bartolini al 14° Rally delle Marche

Il pilota Davide Bartolini, portacolori della MDM Racing di Ciggiano (Ar), con la Promoservice Team, sarà al via della prima gara dello Challenge Raceday Rally Terra 2021-2022, il 14° Rally delle Marche, in programma a Cingoli venerdì 15 e sabato 16 ottobre 2021.

Bartolini ritornerà alla guida della Renault Clio in configurazione N3 con Chiara Lombardi, con la quale ha vinto la categoria al Rally della Val d’Orcia 2021.

Un ritorno importante quello di Davide, alla sua terza partecipazione in questa gara che lo ha visto lo scorso anno aggiudicarsi il secondo posto di classe. Un risultato lusinghiero considerato che ha debuttato nel mondo delle competizione rallystiche nel 2019, con solamente 12 gare alle spalle ma già con otto piazzamenti nelle prime cinque e ben cinque podi, conquistando il secondo posto assoluto di classe N3 nel Campionato Raceday 2020-2021.

«Sono felice di tornare a Cingoli per il Rally della Marche – dice Davide – sono particolarmente legato a questa gara, visto che fu la mia terza partecipazione nel 2019 e la mia terza gara in assoluto nel 2020 con mia moglie Alexandra, dove arrivammo secondi. Quest’anno avrò Chiara Lombardi che mi detta le note, una navigatrice di grandissima esperienza con la quale ho vinto quest’anno il Rally della Val d’Orcia. Ritorno alla guida della Clio N3 revisionata, oltre ad avere a disposizione un nuovo motore e un nuovo assetto. Sarà una gara in cui dovrò fare molta attenzione per rodare il tutto e per prendere confidenza con tutto il pacchetto. Mi considero fortunato ad avere la possibilità di praticare questo sport, avere dei partner che stanno credendo in me e che mi sostengono in questa avventura. Sono molto legato alla mia terra e cerco di portare con me anche le più significative realtà del territorio, Menchetti dal 1948, Chimet, Initzero, Gailli, Ormo Service, Quantico, Tecnocopy, The Tuscan Job. Partner ai quali vanno sempre i miei ringraziamenti e quelli della MDM Racing per il contributo ed il sostegno che ci concedono».

di Claudio Zeni