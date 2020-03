Vin Santo lovers a Montepulciano

La Fortezza di Montepulciano, sede del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, ospiterà il prossimo 7 marzo “Vin Santo Lovers”, l’evento dedicato al leggendario ‘elisir’

organizzato da Federico Minghi, esperto in comunicazione e marketing, in collaborazione con il Professore Andrea Mazzoni, la partnership del Consorzio del Nobile di Montepulciano ed il Patrocinio della Regione Toscana.

“Un tributo al Vin Santo, vino prezioso da dedicare agli ospiti importanti, agli amici, un elisir conviviale o da meditazione, che richiede tanto amore, tempo e pazienza per realizzarlo ed il rispetto di regole non scritte, tramandate di generazione in generazione – sottolinea Roberto Lodovichi, Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Toscani – un’eccellenza che si utilizza anche in cucina, soprattutto in Toscana nei suoi classici crostini!”.

Quale è la storia del Vin Santo? Come viene prodotto? Perché è così tanto amato? Sono alcune delle domande alle quali verrà dato risposta sabato 7 marzo a Montepulciano, città dove tra l’altro si produce il Vin Santo di Montepulciano Doc, uno dei prodotti tra i più famosi e apprezzati al mondo.

Alla tavola rotonda, che prenderà avvio alle ore 15:30, parteciperanno Andrea Rossi, Presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Marco Montori che illustrerà la ‘Storia del Vin Santo’; Andrea Mazzoni – ‘Tecnica di produzione del Vin Santo’; Fabio Mencarelli ‘Tecniche di appassimento delle uve da Vin Santo’; Ettore Falvo ideatore dell’Occhio di Pernice – Avignonesi; Carlotta Salvini, miglior sommelier d’Italia 2019/2020 Fisar; Stefano e Roberto Fanticelli, Fondatori del Club del Sigaro Maledetto Toscano ‘Enogastronomia ed abbinamenti con il sigaro toscano’; Stefano Ciatti, Presidente di Vino e Salute ‘Salute e bere consapevole’;Aldo Fiordelli – ‘Comunicazione del Vin Santo’;Federico Minghi ‘Social media marketing’. Coordinerà la tavola rotonda Paolo Capresi, Giornalista Mediaset.

Dalle ore 18:00 degustazione dei migliori Vin Santo della Toscana guidata dai Sommelier AIS in abbinamento al pecorino di Pienza erborinato o al classico crostino nero toscano. Per l’occasione sarà realizzato da un barman mixologist uno speciale cocktail a base di Vin Santo.

Un evento per far conoscere il Vin Santo al grande pubblico visto che molte volte questa eccellenza viene scambiata comunemente con il vino dolce da cantuccini, ma che al contrario è uno dei vini passiti più buoni al mondo, sul quale le aziende investono tanto ma che non ha avuto il meritato risalto. Una storia da degustare!

di Claudio Zeni