Cronache Arancioni: sotto la pioggia battente splende il colore arancione

Due vittorie di fila e torna il sereno in casa arancione. Due domeniche addietro, i nostri ragazzi erano dati per spacciati, non segnavano, subivano, venivano criticati. Morale sotto i tacchi, ma domenica scorsa, nel profondo Casentino qualcosa è scattato … l’ orgoglio, la grinta, la voglia di lottare che insieme a quel pizzico di fortuna che non guasta mai hanno fatto sì che sei punti in due partite riportassero un po’ di sereno, ma occhio, perché ancora mancano cinque battaglie alla fine ed all’ ultima ci sarà il derby in trasferta contro la Castiglionese e non vorrei che fosse decisivo per l’ una o per l’ altra perché rischierebbe di scapparci un massacro tipo Fort Apache. Ma veniamo alla partita di oggi: non meno di centocinquanta spettatori hanno assiepato le tribune della Maestà del Sasso in una giornata umida e molto piovosa e con temperatura non delle più piacevoli. Pronti via ed il segnale che qualcosa è cambiato si ha dopo circa trecento secondi quando il guizzante Franchi viene abbattuto da una gomitata o manata in piena area di rigore ed il buon, per noi, Argenti di Grosseto fischia il penalty che l’ eterno Ceccagnoli realizza con invidiabile freddezza. Dimenticavo: fiorentini in inferiorità numerica con il buon, sempre per noi, Cocchi che decideva di rendere la partita ai suoi ancora più complicata di quanto già non lo fosse. Nulla la reazione dei fiorentini di Milanese e l’ eterno, di cui prima, bomber Ceccagnoli al ventinovesimo minuto metteva, è proprio il caso di dirlo, in frigo il match: traversone del guizzante Franchi di cui prima e come il più consumato dei bomber, il nostro numero dieci batteva senza difficoltà il povero Onasini.Partita, mai come oggi, davvero chiusa. I fiorentini tentavano qualcosa, ma il nostro Caneschi si dimostrava in ottima forma ed in due occasioni si disimpegnava egregiamente. I due eroi di giornata, Franchi e Ceccagnoli, tentavano di arrotondare il punteggio, ma traversa ed Onasini impedivano ciò. Null’ altro accadeva, tanta gioia e domenica trasferta in Valdarno, a Castelnuovo de’ Sabbioni.

Cortona Camucia: Caneschi, Duri, Pilleri, Montagnoli, Barbagli, Faye, Vazzana ( 77’ Mencarelli ), Rossi, Petica ( 73’ Piscitelli ), Ceccagnoli ( 86’ Zampina ), Franchi

A disp.: Marianelli, Nandesi M., Polvani, Hate, Valiani, Mura.

Allenatore: Giulio Peruzzi

Audax Rufina: Onasini, Balloni ( 46’ Somigli A. ), Galantini ( 65’ Parrini ), Giannelli, Cocchi, Gori, Giordani, Chirici, Milanesi ( 80’ Somigli M. ), Bourezza, Palazzo ( 89’ Tognaccini )

A disp.: Bertini, Bechelli, Bartolozzi, Boninsegni, Barry

Allenatore: Paolo Milanesi

Arbitro: Sig. Argenti della Sez. di Grosseto Assistenti: Sig. ri Giannetti della Sez. del Valdarno e Barretta della Sez. di Pistoia