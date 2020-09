Viareggio l’estate che non finisce mai

“Era un settembre di quelli in cui l’estate pare non dover mai finire” scriveva Ian Fleming in una delle avventure del suo agente segreto 007 che pare essere stata scritta proprio per questo 2020. La freschezza dell’aria, la tintarella e il cocktail sulla spiaggia sono state una riconquista per molti vacanzieri. Ma non è ancora finita.

“L’estate che fugge è un amico che parte” direbbe Victor Hugo pensando al mese di settembre, il momento migliore per fare le valigie o un motivo in più per non disfarle e concedersi un altro po’ di relax anche per un semplice weekend, circondati dal profondo mare blu.

E non c’è una location da vip migliore dei lidi di Viareggio con l’offerta esclusiva del Grand Hotel Principe di Piemonte, pronto ad accogliere i suoi ospiti nelle lussuose camere, a coccolarli con servizi da sogno e ad incantarli con la vista mozzafiato della piscina panoramica e l’esclusiva Terrazza Rooftop Bar appena inaugurata.

“Tutti al mare a settembre”, il cui pacchetto include: Pernottamento di una o più notti in camera Superior vista mare (o categoria superiore) o suite a scelta con prima colazione (possibilità di upgrade in base alla disponibilità); accesso alla spiaggia (con prenotazione) con a disposizione un ombrellone, 2 sdraio e 2 lettini inclusi per tutta la durata del soggiorno; accesso alla piscina panoramica situata sul roof garden dell’albergo con vista mozzafiato sul mare; Garantiti anche l’accesso all’area fitness e il wi-fi gratuito per l’intero soggiorno. Prezzi a partire da Euro 309,00 in camera doppia a notte. L’offerta è valida fino al 30 settembre.

www.principedipiemonte.com

di Claudio Zeni