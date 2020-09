La Pruneti Extra Gallery primo Oil cocktail bar della provincia di Firenze

Per tutti i fan della mixology finalmente il piacere del bere responsabilmente e un modo innovativo di promuovere la cultura dell’olio per appassionare anche i millennials e le generazioni X, Z.

«È arrivato il momento di restituire a tutti il piacere di divertirsi e del bere buono e responsabile – sottolinea Gionni Pruneti – guidati dalla consapevolezza e da una profonda e corretta conoscenza dei prodotti. Una

sfida difficile, ma necessaria che inizia dalle mani del produttore e si conclude nell’esperienza della degustazione di un cocktail. Un’esplorazione che ci fa vivere l’aperitivo e l’After hour come un momento di piacere, rilassante e conoscitivo, dove si fa cultura. È proprio per questo che abbiamo scelto come nostro palcoscenico la Tuscany Cocktail Week».

La Extra – Movida Pruneti si rinnova, dunque, e fa il suo esordio alla Tuscany Cocktail Week Lunedì 14 settembre con 3 nuovi cocktail ciascuno a base di un extravergine della collezione Monocultivar Pruneti: Il Signature Cocktail dedicato alla libera creazione e a base del Monovarietale Frantoio, Il Tuscany Cocktail realizzato solo con prodotti toscani e con il Monovarietale Moraiolo, L’Eco Cocktail dedicato all’ecosostenibilità, realizzato solo con materiali “Eco-friendly” e “Plastic Free” con ingrediente principale il Monovarietale Leccino.

«Abbiamo creato – puntualizza Paolo Pruneti – una cocktail list con lo scopo di educare chi si avvicina alla nostra proposta. Più che al virtuosismo del cocktail vogliamo dare spazio ai gusti unici ed inimitabili

degli ingredienti di eccellenza selezionati, tutti a filiera artigianale. Per questo Venerdì 18 settembre dalle 19.00 diamo appuntamento su prenotazione, presso la Pruneti Extra Gallery, a tutti gli amanti del Negroni. Lo storico cocktail dell’aperitivo Fiorentino, proposto in versione inedita a base di Monocultivar Moraiolo Pruneti per l’evento Extra Negroni Exploration con Special Guest il mastro liquorista Tommaso Pieri che, dopo una breve disamina storica, assieme a Gionni e Paolo Pruneti, vi guiderà in un viaggio conoscitivo e di degustazione dei veri ingredienti che lo compongono».

«Diamo appuntamento, pertanto – conclude Gionni – a tutti gli appassionati della cultura dell’olio e della mix-oil-ogy dal 14 al 20 settembre presso la nostra Pruneti Extra Gallery a Greve in Chianti».

di Claudio Zeni