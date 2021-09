Valtellina Wine Festival a Chiavenna

Torna a Chiavenna il Valtellina Wine Festival 2021, dopo un’estate d’iniziative promosse dal Consorzio di Tutela Vini di Valtellina all’insegna del paesaggio, dei terrazzamenti, della natura e della bellezza.

Il Nebbiolo delle Alpi è divenuto di fatto in questi mesi il protagonista di una positiva rinascita di un turismo estivo di qualità. L’appuntamento è per sabato 18 settembre, nel centro storico di Chiavenna che, per l’occasione, si trasforma in un laboratorio del gusto a cielo aperto.

Si comincia alle ore 17 con uno spettacolare WineLab all’aperto, in Piazza G. Bertacchi, con i riflettori puntati sulle piccole/grandi cantine valtellinesi e sulle storie di vita e di vitigni di 6 vigneron. “Piccolo è bello, oltre la passione c’è di più”, il titolo della degustazione, con posti limitati e con la prenotazione da effettuare online. Dalle 18,30 in avanti, in circa 20 location della città (bar, enoteche e Wine Bar) tour di degustazioni di Vini della Valtellina in compagnia dei produttori. Il tutto in un’atmosfera sicura e conviviale, in abbinamento ad assaggi e suggestioni di cibi del territorio e non solo. Musica live nelle piazze del centro storico.

www.vinidivaltellina.it/valtellina-wine-festival-2021-tickets/

di Claudio Zeni