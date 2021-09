Un cena gourmet dal titolo ‘La nana si veste da sera’, in programma mercoledì 15 settembre, aprirà il sipario sulla 49.a Sagra della nana di Montagnano (Ar). Il menu della cena si aprirà con La ciaccia e prosciutto di suino brado per poi proseguire con con ‘Dal salumiere …nana!, Crostino nero in doppio petto, Pappardelle fatte a mano al sugo di nana, Collo di nana ripieno in soffice di patate e salsa verde, Nana in porchetta con patate, Zuppa inglese. Il tutto accompgnato da una selezione di vini delle cantine San Luciano e Faralli.

Sagra della Nana, Montagnano – Camminana e Montagnanata: la Sagra della Nana di Montagnano presenta i suoi eventi collaterali. Da giovedì 16 a domenica 19 settembre e da giovedì 23 a domenica 26 settembre

«Torna partecipata la Sagra della Nana – ricorda Vittorio Brilli, dinamico presidente del Comitato festeggiamenti paesani Montagnano – una sagra arricchita da un calendario di iniziative, da giovedì 16 a domenica 19 settembre e da giovedì 23 a domenica 26 settembre, che permetteranno di affiancare cucina, scoperta del territorio e sport. Il primo fine settimana proporrà la Camminana del 19 settembre con una passeggiata tra alcune delle strade bianche più belle del territorio di Montagnano, mentre il 23 settembre è in programma la corsa competitiva Montagnanata che vedrà sfidarsi decine di podisti tra le vie del paese».

di Claudio Zeni