Un vino per San Valentino Lunngarotti consiglia Ilbio

Rosso intenso brillante come la passione. Elegante e avvolgente come un abbraccio. Con un finale deciso che richiama le spezie dolci e la confettura. Ilbio – Umbria IGT Rosso 2020 della Tenuta Lungarotti di Montefalco è il vino perfetto per brindare all’amore. A base del vitigno principe della zona di Montefalco, si abbina con facilità a qualsiasi ricetta, da quelle più semplici a quelle più elaborate che strizzano l’occhio alla cucina orientale. Qualsiasi menù abbiate in mente per la vostra cena di San Valentino, Ilbio la renderà ancora più speciale.

Nell’immaginario collettivo, il Sagrantino è un vitigno che dà vini molto strutturati ed impegnativi ma, se vinificato a temperature più basse limitando l’estrazione, riesce ad esprimersi in modo molto piacevole risultando di grande bevibilità.

Elegante e molto avvolgente all’attacco, Ilbio al naso rivela note di liquirizia, cannella, resina di pino e tabacco dolce, con finale deciso su spezie dolci e confettura. Al gusto, richiama la frutta rossa e un tocco balsamico. Un vino rosso ideale per accompagnare tutte le portate, dall’antipasto al dessert, specialmente se al cioccolato, che conquista già dal primo sorso.

di Claudio Zeni