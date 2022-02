Il cane che abbaia troppo, i panni che gocciolano, il parcheggio conteso, i vasi che cadono dal davanzale, i mozziconi dalle finestre. E poi c’è chi innaffia le sue piante e bagna il terrazzo sottostante; chi sbatte il tappeto e riempie di polvere il balcone del vicino o fa un barbecue e invade con i fumi l’appartamento accanto. Per non parlare dei rumori molesti: tacchi a spillo o spostamento di mobili al piano di sopra in orari indesiderati e feste fino a tarda notte.

Oltre 5000 cause, che si discutono ogni anno nei tribunali italiani, riguardano litigi e dissapori tra condòmini, spesso dovuti alla loro eterogeneità: sono un terzo dei contenziosi che intasano i tribunali civili, per una spesa di circa 250mila euro. Condividere gli spazi, rispettare la privacy e non disturbare è sempre più difficile, se a convivere in condominio ci sono persone tanto diverse tra loro per provenienza, lingua, cultura e abitudini.

Ed ecco che VeryFastPeople – società di consulenza di Varese che da 15 anni offre supporto agli amministratori di condominio in tutta Italia – lancia il progetto “Regole stagionali di buon vicinato”, una raccolta di vignette con didascalie in diverse lingue, pensata per regalare a ogni condominio d’Italia un piccolo, primo passo verso una convivenza più serena.

In ogni vignetta, infatti, si troverà un riferimento alle disposizioni della Polizia Urbana e al Codice Civile e Penale, e uno spunto di riflessione. Sono 20 regole di buona convivenza in condominio, legate alle maggiori cause di litigi tra vicini, illustrate e tradotte in 11 lingue diverse (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, albanese, rumeno, croato, cinese, arabo). Ogni regola è legata a una delle 4 stagioni (5 per ogni stagione), per avere quindi delle regole da seguire tutto l’anno.

di Claudio Zeni