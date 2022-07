Toscana in … love a Chianciano Terme

Il progetto wedding ‘Toscana in …love’ il progetto wedding di lusso a Chianciano Terme nasce da un’idea di Maria Rita Giurlani che, visto il potenziale della città termale, intende dare nuovo impulso come meta per la celebrazione di matrimoni prestigiosi, in sinergia con imprenditori locali e nazionali e con le istituzioni, generando una nicchia che potrà recare beneficio all’immagine e all’economia territoriale.

Maria Rita Giurlani è una stilista, con una consolidata e riconosciuta esperienza nell’Alta Moda Sposa, e titolare della Maison Marigi che inaugura la sua sede a Chianciano Terme, in un ambiente consono allo sviluppo della propria attività e di progetti innovativi.

Attorno a Marigi si sono già riuniti diversi professionisti che rappresentano l’eccellenza nei rispettivi campi: Elena Gobetti (cerimoniere / consulente d’immagine) Fiorella Ciaffaraffà (wedding planner) Maria Nicolini (pubbliche relazioni) Natascia Bachini (cake designer) Rossella Giulianelli (chef).

Partecipano al progetto le Terme di Chianciano SpA, che si propongono come ulteriore Casa Comunale di Chianciano Terme, ovvero luogo deputato alla celebrazione dei matrimoni legalmente riconosciuti. Fondamentale in questo senso la collaborazione con il Comune di Chianciano Terme che sostiene l’iniziativa attraverso la diffusione nei propri canali, e che auspica l’integrazione di questa iniziativa con le esistenti progettualità del territorio chiancianese.

Nei prossimi giorni si terranno incontri con tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria di Chianciano Terme, presso la nuova sede della Maison in Viale della Libertà, 464 per valutare ogni possibile e proficua collaborazione.

di Claudio Zeni