Terzo posto per Bartolini – Lombardi al Liburna Terra

Davide Bartolini, pilota di Ciggiano di Civitella della Chiana e Chiara Lombardi hanno concluso al terzo posto, con la Peugeot 208 R2B della GF Racing, la 12.ma Liburna Terra di Volterra.

Davide, ottimamente supportato da Chiara, ha condotto una gara superlativa, ma una piccola disattenzione lo ha relegato al terzo posto. Niente male considerando il parterre di piloti con grande esperienza e veramente competitivi che abitualmente calcano la scena del campionato italiano. Gara comunque da incorniciare, considerando la sua prima esperienza su questi tracciati della Liburna.

«Sono veramente soddisfatto della prestazione, il Rally è bello, tecnico, le prove difficili, veloci, molto selettive – dice Davide – non concedono e non perdonano niente. Una mia piccola disattenzione, infatti, mi ha fatto perdere secondi preziosi, ma la Peugeot 208 è veramente performante e con un crescendo di prestazioni siamo, io e Chiara, riusciti a chiudere la gara terzi del gruppo delle Peugeot 208 R2B. Chiara Lombardi, con la quale gara dopo gara sto acquisendo sempre maggior intesa, mi supporta in maniera straordinaria dandomi serenità concentrazione e motivazioni, è un elemento fondamentale in macchina. Poter portare un risultato di rilievo a Ciggiano a Civitella in Val di Chiana nel mio territorio e nelle realtà che mi seguono sarebbe la più bella soddisfazione e un traguardo eccezionale».

di Claudio Zeni