“S’invecchia imparando sempre nuove cose” è una frase del filosofo greco Solone che Edoardo Raspelli ama ripetere! Frase perfetta per la puntata de “L’Italia che mi piace-in viaggio con Raspelli” che andrà in onda dalle 13 di domenica 14 novembre, a cominciare su Canale Italia, Sky 937 e Sky 861 .

Il “cronista della gastronomia ” racconta infatti la storia di Agri Piacenza Latte, uno dei consorzi più grandi d’Italia con i suoi 200 soci tra allevatori e conferitori.

Edoardo Raspelli girerà la provincia di Piacenza tra alcune delle aziende agricole più caratteristiche: Calendasco, Gossolengo, Cortemaggiore… Il giro si concluderà a Cortina di Alseno, al ristorante Giovanni dove, dietro le leccornìe del territorio ( salumi, formaggi, frutta e verdura…) in una ingolosente tavolata, il conduttore parlerà di diete con Fiorangela Susino e di piatti con Renato Besenzoni. In conclusione, anche un anche il rigenerante bagno nel latte.

Insomma, ci prende sempre più per la gola la trasmissione ideata e prodotta dal celebre paroliere Fabrizio Berlincioni, condotta da Edoardo Raspelli con al suo fianco la modella e tennista Anita Fissore e che va in onda per un’ora quattro volte la settimana su un pool di emittenti, sia in modo tradizionale sia on domand.

di Claudio Zeni