Security Driving Car a Siena

La Security Driving Car Scuola di Pilotaggio e Guida Sicura con il circuito di Siena opera nel settore automotive attraverso attività inerenti alla sicurezza stradale ed il perfezionamento della guida.

Continuamente concentrata all’evolversi del mercato e della tecnologia, ha ottimizzato una serie di corsi di guida dedicati a chiunque desideri migliorare la propria sicurezza nella guida: dal neopatentato, alla donna, ai più esperti, a chi pur avendo la patente da diversi anni ha bisogno di acquisire il corretto utilizzo dei sistemi di sicurezza attiva, ai guidatori per professione, a chi desidera semplicemente sentirsi più sicuro.

Particolare attenzione è stata rivolta al contenimento dei costi di gestione (riduzione del consumo di carburante dal 15 al 25%, minor usura delle parti meccaniche, minori costi di manutenzione, riduzione delle emissioni di CO2 e dell’inquinamento in genere) con corsi specifici di Eco-Guida utili per le aziende che gestiscono flotte o hanno dipendenti che utilizzano auto del proprio parco vetture, ma anche per chi vuole acquisire una nuova mentalità di guida eco sostenibile e ridurre notevolmente i costi di gestione del proprio mezzo.

Valori e nozioni fondamentali quali cultura dell’auto, della guida ed etica stradale da trasmettere attraverso i corsi di guida sicura, sicurezza stradale ed eco-driving.

Migliorare il rapporto uomo-auto, nell’intento di farne patrimonio comune degli automobilisti, trasformando le preoccupazioni, le criticità ed i rischi della guida in consapevolezza, sicurezza, piacere e passione.

Teoria e pratica, quindi, per prendere coscienza delle proprie capacità di guida e aumentare la consapevolezza che guidare è sempre un’attività complessa che richiede tutta l’attenzione necessaria per i pericoli e le difficoltà che possono presentarsi al volante della propria vettura.

I Corsi vengono effettuati presso l’impianto del Circuito di Siena a Castelnuovo Berardenga Scalo.

www.circuitodisiena.it

di Claudio Zeni