San Valentino epicureo all’Antica Villa il Casato

L’Antica Villa il Casato di Bettolle (Si) organizza per la sera del 14 febbraio il ‘Gran Galà San Valentino Epicureo’, dove all’insegna dell’epicureismo e la ricerca dei soli piaceri della vita, le emozioni e le sensazioni la fanno da padrone in un doppio menù, che si abbraccia e si condivide tra due anime innamorate.

San Valentino Epicureo

I Menù:

Per lui Le Sensazioni

Per lei Le Emozioni

LE SENSAZIONI

AMOUSE BOUCHE

Wafer al cacao con uovo poche’ e spuma di Alexander

APETAIZER

Marble’ di pesci e crostacei.

Tonno Blu Fine, Astice rosa, Salmone Balik, salsa acidula e finger lime

I PRINCIPI

Gnocchetti di calamaro su cremoso di stracciatella e gamberi, bottarga di tonno e salicornia

Tortello di carbonara e tartufo

PIATTI PRINCIPALI

Tournedos di Chianina in crosta di cappone, erbe aromatiche e olive, torrone di foie gras, tartufo e jus di Sangiovese

DESSERT

Lingotto di cioccolato gran cru, mousse di gianduia e salsa irish coffee

Friandises

LE EMOZIONI

AMOUSE BOUCHE

Eminceè di storione al sale rosa, passion fruit e salsa di Margarita

APETAIZER

Passatello di gamberi con scaloppa di pescatrice e scottata al lemon gras

I PRINCIPI

Risotto Acquerello mantecato con barbabietola e Kir Royal e carpaccio di pesce spada

La biologia di cannolo striato al nero di seppia con caprino e crostacei su bisque di burrata ed essenza di alici

PIATTI PRINCIPALI

Filetto di vitello steccato con gamberi e rete di maiale e cavolo viola

DESSERT

Il Macaron ai lamponi, perle di papaia e salsa di tè verde

Frivolitis

—————————-

Costo € 160 a coppia compresi vini pregiati in abbinamento

La serata sarà accompagnata da musica live di Federica & Simone

Per prenotazioni :

Loris Mozzini 3331318809

Sergio Falciani 3498758812

Manuela Grappi 3392275373

La festa di San Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati e anche agli epilettici, celebrata in gran parte del mondo (soprattutto in Europa, nelle Americhe e in Estremo Oriente) il 14 febbraio. L’originale festività religiosa prende il nome dal santo e martire cristiano Valentino da Terni e venne istituita nel 496 da papa Gelasio I, andando a sostituirsi alla precedente festa pagana dei lupercalia, presumibilmente anche con lo scopo di cristianizzare la festività romana. Alla sua diffusione, soprattutto in Francia e in Inghilterra, contribuirono i Benedettini, attraverso i loro numerosi monasteri, essendo stati affidatari della basilica di San Valentino a Terni dalla fine della seconda metà del VII secolo.

di Claudio Zeni