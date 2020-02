La scomparsa di Ivo Faltoni, Meoni: «Una grande perdita per Cortona»

All’età di 83 anni, dopo una lunga malattia, è morto Ivo Faltoni. Faltoni, artigiano di professione, era un appassionato di varie discipline sportive, soprattutto quelle ciclistiche, alle quali dedicava, quasi per intero, il proprio tempo libero dal lavoro.

Organizzatore di corse, scopritore di talenti, commissario tecnico di nazionali minori in diverse edizioni dei campionati del mondo, ha saputo dare un impulso notevole alla diffusione dello sport delle due ruote nel territorio cortonese e, più in generale, nell’intera provincia di Arezzo.

Nel giorno dell’ultimo saluto, il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, lo ricorda con affetto e commozione: «É una grande perdita per Cortona, per il mondo dello sport in generale e per quello del ciclismo in particolare. Ci uniamo al dolore dei familiari e dei parenti nel ricordo di una persona che ha dato tantissimo al nostro territorio».