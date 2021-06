Respirare la Toscana più autentica al Borro Relais & Châteaux

Il Borro Relais & Châteaux di San Giustino Valdarno (Ar) è pronto ad accogliere nuovamente i propri ospiti per esperienze uniche e soggiorni all’insegna del relax e del benessere.

Un’esperienza unica nell’autentica atmosfera toscana, dove gli spazi esterni consentono di immergersi nel silenzio che circonda la struttura, passeggiando nei vigneti circostanti, nei boschi o nel borgo, lontani dai ritmi frenetici della vita quotidiana e a stretto contatto con l’ambiente.

Ogni ospite potrà scegliere tra diverse soluzioni: l’esclusiva Dimora Storica, Villa Casetta, Villa Mulino e le 38 eleganti suites all’interno del borgo medievale.

La storia e le tradizioni de Il Borro si intrecciano in maniera profonda con quelle del territorio circostante. Mulino, villa immersa nel bosco e nella campagna toscana, torna a nuovo splendore, dopo meticolose opere di ristrutturazione e valorizzazione architettonica. Soggiornare a Villa Mulino significa vivere un’esperienza di vacanza in completo relax, nel rispetto della propria privacy, circondati dalla natura e cullati dal rumore del fiume che scorre vicino.

Nel totale rispetto della filosofia eco-sostenibile, l’utilizzo di materie prime a km zero e prodotti locali è il fulcro della nuova proposta ristorativa firmata Il Borro. Grazie alla maestria dell’Executive Chef Andrea Campani, tutti i ristoranti della Tenuta, porteranno “in tavola” piatti che esaltano ingredienti e prodotti di piccoli produttori locali, che si contraddistinguono per qualità, artigianalità, tradizione, rispetto per l’ambiente e amore per la terra e i suoi frutti. Un impegno concreto per valorizzare la cultura gastronomica Toscana.

Il Borro apre la propria cantina attraverso tour organizzati per intraprendere un percorso enologico e culturale, nel cuore della produzione vinicola. Un’esperienza immersiva, un percorso a 360 gradi che abbraccia sia i vigneti che la cantina stessa, tra vino, arte e architettura. Molteplici percorsi di degustazione per gli amanti dei vini, per conoscere i vari aspetti che danno corpo ai vini biologici della tenuta.

www.ilborro.it

di Claudio Zeni