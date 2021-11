Radio Effe festeggia il suo 45° anniversario al Teatro Verdi di Monte San Savino

Quasi mezzo secolo di vita e ben portati! E’ Radio Effe che venerdì 5 ottobre, alle ore 21.30, festeggerà il suo 45° anniversario al Teatro Verdi di Monte San Savino.

La festa, che ha il patrocinio del comune savinese, vedrà la presenza di tutto il team di Radio Effe, Dj, giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo, ed è aperta anche al pubblico purchè munito di Green Pass (prenotazione tramite Whatsapp al 3478255324).

«Sono orgoglioso di aver creato negli anni una grande realtà della radiofonia del centro Italia, con tanta informazione socioculturale e tanto intrattenimento realizzato da uno staff di ventisei speakers di eccellente livello, composto da tanti professionisti con bellissime voci locali e nazionali – ricorda Paolo Pacielli, Direttore di Radio Effe da ben cinque lustri – Radio Effe è stata la prima radio commerciale di Arezzo ad attivare la nuova tecnologia DAB+,e per questo premiati anche dalla CCIIA per aver dato lustro, come radio innovativa, alla provincia aretina»

«Attualmente, oltre l’Fm 89.200 con il DAB+ copriamo metà Toscana, AR-SI-FI-PO-PT, con ben sette ripetitori – conclude Paolo Pacielli – siamo, inoltre, la radio con una percentuale altissima di quote rosa da molti anni e con tanti Like nella nostra pagina Facebook».