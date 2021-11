I.I.S. Signorelli: progettiamo insieme il tuo futuro

In questi anni la scuola fra tantissime difficoltà e sfide ha dimostrato una caratteristica che nessuno le avrebbe attribuito e che più di tutte nella realtà attuale si dimostra necessaria: la resilienza.

Dopo un periodo di stallo la nostra scuola è pronta a ripartire facendo tesoro di tutte quelle nuove competenze che la DAD ha lasciato in eredità e assumendo quelle nuove prospettive che il modo del lavoro e gli studi universitari richiedono.

L’istituto Signorelli con i suoi indirizzi offre un ventaglio di soluzioni per la progettazione del futuro dei ragazzi e per questo mette in campo la professionalità dei suoi docenti, le sue strumentazioni all’avanguardia, i suoi progetti altamente qualificati.

Per avere informazioni sugli indirizzi, sulle attività dell’ampliamento dell’offerta formativa e sui curricula è possibile partecipare agli Open Days che si terranno in presenza, a partire dalle ore 15:00, previo appuntamento, nei seguenti giorni:

Sabato 6 novembre

Sabato 4 dicembre

Sabato 18 dicembre

Sabato 15 gennaio

Per l’appuntamento occorre scrivere una mail a orientamento@istitutosignorelli.edu.it specificando l’indirizzo di interesse ed il numero delle persone che parteciperanno all’attività.

Per chi fosse impossibilitato a raggiungere la scuola è possibile partecipare all’Open Day alle ore 17:00 anche da casa attraverso la piattaforma Meet, cliccando sul link che il giorno stesso sarà pubblicato nel sito della scuola.

Per avere ulteriori informazioni o chiarimenti utilizzare l’indirizzo mail sopra indicato o telefonare al n. 0575 603626

Il video Promozionale dell’Istituto Signorelli: https://www.youtube.com/watch?v=BniuZWxa38g