Quinto mandato per Ezio Indiani alla guida di Ehma Italia

Durante la riunione autunnale del Chapter Italiano di EHMA tenutasi presso l’Hotel Pullman Timi Ama Sardegna dall’1 al 3 ottobre, Ezio A. Indiani, General Manager dell’Hotel Principe di Savoia di Milano ed attuale Presidente EHMA Europa, è stato riconfermato per i prossimi 3 anni Delegato Nazionale dell’associazione che riunisce i professionisti dell’ospitalità in Europa. Il suo deputy è Damiano de Crescenzo, Direttore Generale Planetaria Hotels.

Nel corso della sua carriera Ezio Indiani ha maturato in ambito internazionale una grande esperienza nel campo dell’hôtellerie di lusso, lavorando per alcuni tra i più prestigiosi alberghi del mondo, dove ha raggiunto lusinghieri risultati grazie alle sue capacità manageriali, esaltate dall’Italian style. Nel 2002 gli è stato attribuito il Premio Hermes come migliore direttore d’albergo del mondo e nel 2009 ha ricevuto il Premio Excellent come Manager alberghiero internazionale. Gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere e ha ricevuto la decorazione della Stella al Merito del Lavoro. Il Sindaco e la Città di Milano gli hanno inoltre consegnato nel 2013 l’Ambrogino d’Oro, massimo riconoscimento civico della Città.

Alla guida dell’Hotel Principe di Savoia dal luglio 2005, Indiani ha iniziato la sua carriera in Germania e a Londra. Tornato in Italia con il Gruppo Hilton, ha lavorato con successo nel settore della ristorazione al Milan International Hilton e al Cavalieri Hilton di Roma. Dopo nuove esperienze maturate all’estero al Casa de Campo nella Repubblica Dominicana e all’Hyde Park Hotel di Londra, ha assunto la direzione generale dell’Hotel Eden a Roma del Gruppo Forte, per conto del quale ha diretto anche il Grand Hotel Palazzo della Fonte a Fiuggi e per parecchi anni l’Hotel des Bergues a Ginevra. Dopo un periodo al Villa d’Este a Cernobbio, la nomina a General Manager del prestigioso Principe di Savoia.

Sotto la guida di Ezio Indiani iniziata nel 2010, l’Italian-Chapter ha visto una crescita associativa nonché una fervente attività che ha sviluppato e portato avanti importanti iniziative come la certificazione a livello europeo dei Direttori d’Albergo, il progetto di formazione “Mentor me” rivolto a giovani che lavorano nel settore e che dimostrano grande potenziale di crescita.

Eletto Presidente Europeo durante l’Assemblea Generale di Parigi nel 2019, Ezio Indiani ha svolto un ruolo fondamentale a capo di EHMA durante la pandemia, uno dei periodi più critici ed incerti da sempre nel mondo dell’ospitalità, riuscendo a tenere saldo il legame associativo, portando avanti nonostante le grandi difficoltà contingenti attività, progetti e collaborazioni.

di Claudio Zeni