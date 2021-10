Cronache Arancioni: Montagnano – Cortona Camucia

Grande prova di forza dei nostri Orange Devils che non lasciano scampo ad un Montagnano che nulla può in una giornata fredda e ventosa contro lo strapotere dei nostri ragazzi che con un rotondo zero a tre portano a casa i primi tre punti della stagione. Match senza storia come era stato quello contro il Pienza per tutto il primo tempo, ma oggi è stata una sinfonia per tutti i novanta minuti più recupero. Poca cosa il Montagnano in avanti, devastanti i nostri ragazzi che oltre alle tre marcature non concretizzano almeno altre quattro nitidissime occasioni con “ El Matador “ Busto e con bomber Bartolini, un po’ per sfortuna, vedi traversa, un po’ per bravura dell’ estremo difensore locale Brilli che evita alla sua squadra un passivo ben più pesante. Le folte nubi sul Santi Sartiani si diradavano dopo trentadue minuti quando Redi, di testa, insaccava un pallone crossato magistralmente da Guille Busto. Nulla la reazione locale che qualcosa tentava ad inizio ripresa ma le maglie della difesa arancione risultavano impenetrabili ed al minuto 52, D’ Abbrunzo, il bomber venuto dal sud, siglava il suo secondo goal in due partite con una precisa rasoiata dal limite che non lasciava scampo al pur bravo Brilli. Partita in pieno controllo arancione ed a tre minuti dalla fine il “ puntero “ Valero, magistralmente lanciato da Pagliaro, gonfiava per la terza volta la rete ospite. Altri tre minuti più altri inutili quattro di recupero e scorrevano i titoli di coda. Zero a tre, primi tre punti stagionali ed adesso guardiamo con rinnovata fiducia al prossimo impegno contro il San Quirico del grande ex, Enrico Testini.

Seconda giornata Campionato Promozione Girone D

Montagnano 1966 – Cortona Camucia 0 – 3

Montagnano: Brilli, Crocini ( Chiuchiolo ), Galeotti, Chiasserini ( Paolucci ), Poggesi, Nocciolini, Rubechini ( Bardelli ), Mazzoni, Cerofolini, Cappini ( Veraldi ), Maccari ( Fiorilli )

A disp.: Magi, Citernesi, Sensitivi, Cetoloni

Allenatore: Scarncci

Cortona Camucia: Angori, Chottong, Persiani, Rossi ( Nandesi ), Redi, Tammariello, D’ Abbrunzo ( Franchi ), Camillucci ( Magnanensi ), Bartolini, Busto ( Pagliaro ), Zamboni ( Valero )

A disp.: Casini, Pagni, Duri, Ghezzi

Allenatore: Baroncini

Arbitro: Sig. Bruni della Sez. di Siena coadiuvato dai Sig. ri Furiesi e Reali delle Sez. ni di Empoli e Siena

Marcatori: 32’ Redi, 52’ D’ Abbrunzo, 87’ Valero

Note: Ammoniti Chiasserini, Poggesi e Valero

Stefano Steve Bertini