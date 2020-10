Quest’inverno in Paganella soffia un vento ricco di novità

Vediamo tutte le novità e le riconferme per la stagione 20-21 che, quest’anno, pone ancor più attenzione alla sicurezza e all’efficienza dei servizi offerti.

In Paganella lo ski pass si acquista anche online, così da poter evitare lunghe code e buttarsi direttamente in pista. La Paganella Ski Area è ideale per tutti, qualsiasi sia la vostra esperienza sugli sci. Il comprensorio è servito da moderni impianti di risalita, piste da sci ampie e soleggiate in tutta la giornata con rapidi accessi dai paesi di Andalo e Fai della Paganella. A disposizione di coloro che vogliono progredire nella pratica dello sci e dello snowboard ci sono quattro campi scuola, sette scuole di sci e oltre 200 maestri.

Inoltre, se sciare solo di giorno non vi basta, il martedì e venerdì potrete sciare sotto le stelle grazie alla telecabina Andalo – Doss Pelà (fino alla stazione intermedia Dosson), che resta in funzione anche la sera dalle 19.30 alle 22.30, con la possibilità di scendere lungo la pista illuminata Cacciatori 1.

Fra le novità dedicate ai più piccoli, la punta di diamante è la nuova pista da slittino, lunga 880mt tra abeti innevati e scorci sulla Valle dell’Adige: un’esperienza perfetta per bambini avventurosi di ogni età. La pista parte proprio dal Campo Scuola Rolly Marchi ed è facilmente raggiungibile con la Seggiovia Santel-Meriz direttamente dal paese di Fai della Paganella. Invece, per rendere sicuro e graduale l’avvicinamento al mondo dello sci, si amplia l’offerta di piste per i bambini con il Nuovo Campo Scuola Polo Primi Passi Eskimo, dove i piccoli sciatori potranno trovare la pista azzurra per principianti “Teresat”, il nuovo tracciato facile “Orsetto Bianco” e il Campo Primi Passi “Pingu”, oltre a maestri altamente qualificati, garanzia di sicurezza per i genitori e divertimento per i bambini. Il campo scuola è velocemente raggiungibile con la cabinovia che da Andalo porta ai Prati di Gaggia.

Raggiungibili con gli sci, le ciaspole, o semplicemente camminando, i rifugi della Paganella offrono ai loro ospiti la possibilità di assaporare il vero gusto della tradizione. Alcuni hanno possibilità di fermarsi la notte, e, in determinati giorni della settimana, rimangono aperti anche alla sera. Su prenotazione è inoltre possibile usufruire del servizio di pick up con il gatto delle nevi, per una cena in quota con un rientro suggestivo.

www.visitdolomitipaganella.it

di Claudio Zeni