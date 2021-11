Positiva la stagione turistica al Boutique Hotel Torre di Cala Piccola

«A seguito dei risultati della passata stagione estiva e con maggiore fiducia, quest’anno ci siamo fatti trovare ancora più preparati – esordisce Stefania Marconi, Direttrice del Boutique Hotel Torre di Cala Piccola a Porto Santo Stefano (nella foto) – l’apertura dell’hotel, rispetto al 2020, è avvenuta con un mese in anticipo. Inoltre, c’è stato un ritorno importante del turismo straniero proveniente soprattutto dall’Europa occidentale (Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Paesi Bassi). È mancato, invece, ancora il turismo di lungo raggio, soprattutto dal Nord America e dall’Oriente. L’eliminazione della quarantena e l’ammorbidimento delle restrizioni ci ha fatto finire bene questa stagione estiva».







«Quest’anno abbiamo deciso di stare aperti anche ad ottobre, soprattutto per la ripresa del settore MICE e in particolar modo dei banchetti, settore che, secondo la normativa vigente, prevede l’esibizione del green pass – conclude la Direttrice del Boutique Hotel Torre di Cala Piccola – in questo periodo la nostra azienda é già proiettata a programmare i futuri investimenti ed a progettare la prossima stagione estiva 2022. Siamo fiduciosi che anche in futuro avremo la conferma dei risultati e dei successi ottenuti quest’anno».

di Claudio Zeni