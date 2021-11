Losanna luci sulla città

Un finale di anno pieno di colori ed energia quello che Losanna, capitale del canton Vaud, ha in programma per i prossimi mesi. Dalle luci delle bancarelle di Bô Noël che tornano ad animare vari angoli della città alle installazioni artistiche del Festival Lausanne Lumières, quest’anno alla sua decima edizione, tutto invita ad una ritrovata normalità e a concedersi una pausa rilassante. Una pausa che, grazie alle tariffe Promo Città Svizzere di Trenitalia (da € 25 a tratta) e al nuovo Lausanne City Pass – valido da 1 o 3 giorni – può allargare ora gli orizzonti agli immediati dintorni e favorire city breaks e Ponti di più lunga durata.

Da sette anni Bô Noël è l’anima del Natale losannese. Un’occasione d’incontro e convivialità che nel 2021, dal 18 novembre al 31 dicembre incluso, scandirà l’attesa delle Festività in un susseguirsi di attività ed animazioni che invaderanno allegramente il Grand Marché (Place St- François), il Marché des créateurs (Place Pépinet) o il Marché del terroir con il suo Igloo e i suoi punti di ristoro (Place de l’Europe

Lo scintillio di gigantesche proiezioni artistiche, dal 24 novembre al 24 dicembre, celebra il decennale di uno degli eventi invernali elvetici più suggestivi. Dopo l’edizione ridotta del 2020 – a causa della pandemia –, il Festival Lausanne Lumières torna al suo format originario.

Promo Città Svizzere: in treno Milano – Losanna da € 25 – L’occasione è ghiotta. Torna l’offerta di Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere, che dal 20 novembre al 20 dicembre, permette di viaggiare a bordo degli Eurocity da Milano a Losanna con soli €25 in 2° classe (rispetto ai € 74 della tariffa normale), e € 45 in prima classe. La tariffa (a tratta) prevede posti limitati, è disponibile per biglietti acquistati dal 23 ottobre al 20 novembre e non è rimborsabile né modificabile.

www.lausanne-tourisme.ch/it/

di Claudio Zeni