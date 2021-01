Peggy Guggenheim Collection

La Collezione Peggy Guggenheim insieme a Swatch Art Peace Hotel apre il 2021 con il workshop di Cecilia Jansson “Esplorare la distanza”, 3° appuntamento del progetto “SuperaMenti. Pratiche artistiche per un nuovo presente”.

La Collezione Peggy Guggenheim prosegue il suo dialogo con gli “young adults”, offrendo loro la possibilità anche a distanza di interagire con giovani artisti di fama internazionale e conoscere la loro pratica artistica grazie al progetto SuperaMenti.

Pratiche artistiche per un nuovo presente, quattro workshop ideati insieme a Swatch Art Peace Hotel. Sarà l’artista svedese Cecilia Jansson la protagonista di questo terzo appuntamento, con il laboratorio “Esplorare la distanza”, che si terrà da remoto dal 22 al 24 gennaio 2021. Grazie al linguaggio dell’arte, che attraverso la sua universalità crea ponti tra generazioni e paesi lontani, in questo momento in cui i musei e i luoghi della cultura rimangono chiusi il progetto dà più che mai voce sia ai giovani artisti che ai partecipanti stessi ai loro workshop creando uno scambio continuo di idee e riflessioni.

Il laboratorio è come sempre gratuito e su prenotazione fino a esaurimento posti. Il 18 gennaio si terrè su Zoom un incontro preparatorio con l’artista, aperti a tutti.

Nell’affrontare i temi della contemporaneità attraverso la lente dell’arte, SuperaMenti. Pratiche artistiche per un nuovo presente rientra nella collaborazione, nata nel 2018, tra la Collezione Peggy Guggenheim e ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che si occupa di promuovere i 17 Obiettivi dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, toccando in particolare il goal 4, istruzione di qualità. Harper’s Bazaar è media partner del progetto.

di Claudio Zeni